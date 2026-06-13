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Ruski predsednik Vladimir Putin saopštio je da prisustvo ruskih snaga u zoni specijalne vojne operacije premašuje 700.000 pripadnika.

Putin je najavio pojačane udare na ukrajinsku infrastrukturu kao odgovor na napade na civilne objekte.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski potpisao je zakon kojim se ruski jezik uklanja sa spiska jezika obuhvaćenih odredbama Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima u Ukrajini.

Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova ocenila je tu odluku kao „neonacizam na delu“.

Zelenski je najavio povećanje plata pripadnicima ukrajinske vojske, pri čemu će najveća primanja imati vojnici na prvoj liniji fronta.

Evropska unija će 15. juna otvoriti prvi pregovarački klaster za pristupanje Ukrajine i Moldavije.

Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen saopštili su da su se sve članice EU saglasile sa otvaranjem pregovaračkog procesa.

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Presek ruskih gubitaka na današnji dan

Podatke je objavilo Ministarstvo odbrane Ukrajine.

Ukrajinski napad na morski terminal u Temrjuku izazvao požar, poginula jedna osoba

Jedna osoba je poginula, a tri su povređene u napadu ukrajinskih snaga na morski terminal u Temrjukskom okrugu Krasnodarskog kraja Rusije, saopštio je guverner Venijamin Kondratjev. On je u objavi na društvenim mrežama dodao da je požar izbio na morskom terminalu nakon pada ostataka neprijateljskog drona.

Prema njegovim rečima, požar gasi 96 ljudi i više od 30 sredstava opreme, uključujući i opremu ruskog Ministarstva za vanredne situacije, prenosi agencija RIA Novosti. Ruski guverner je saopštio i da se povređenima trenutno pruža medicinska pomoć.

EU otvara prvi pregovarački klaster za pristup Ukrajine i Moldavije

Evropska unija je u petak odlučila da otvori prvi pregovarački klaster za pristup Ukrajine i Moldavije, izjavio je predsednik Evropskog saveta Antonio Košta. "Sve države članice su se složile da otvore prvi klaster pregovora o pristupanju sa Ukrajinom i Moldavijom. Na prvoj međuvladinoj konferenciji u ponedeljak, otvorićemo klaster o osnovama, okosnici procesa pristupanja", napisao je on na sinoć platformi Iks. Kako je naveo, osnovni klaster obuhvata ključne vrednosti i principe EU, uključujući vladavinu prava i snažne demokratske institucije.

Košta je istakao da se ovim potezom "priznaje trud Ukrajine i Moldavije u sprovođenju reformi, uprkos teškim unutrašnjim i spoljnopolitičkim izazovima". "Ovo je priznanje odlučnosti, hrabrosti i napornog rada koje su obe zemlje pokazale u sprovođenju reformi, iako su suočene sa ogromnim izazovima. I signal da je ponuda mira, stabilnosti i mogućnosti koju nudi EU neuporediva", istakao je predsednik Evropskog saveta.

Jedinice ukrajinskih oružanih snaga pretrpele su gubitke u Černigovskoj oblasti

Drugi bataljon 93. odvojene mehanizovane brigade Oružanih snaga Ukrajine, prethodno povučen iz oblasti Kostjantinovke u Donjeckoj Narodnoj Republici (DNR) radi obnavljanja borbene gotovosti, već je pretrpeo prve gubitke u Černigovskoj oblasti, saopštile su ruske snage bezbednosti za RIA Novosti.

Informacije o poginulim militantima pojavile su se u otvorenim izvorima i na društvenim mrežama.

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