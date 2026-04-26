Na ukrajinskom frontu je bilo 125 sukoba, a samo na Pokrovskom pravcu Rusi su 32 puta napali položaje odbrambenih snaga, saopštava Generalštab Ukrajine. Rusija je izvestila da su ukrajinske snage napale Lugansku oblast, a da je dronovima pogođena Belgorodska oblast i stambena zgrada u Jekaterinburgu.

SBU: Pogođena tri broda, "mig-31" i PVO na Krimu

Služba bezbednosti Ukrajine je napala niz važnih vojnih ciljeva agresora na Krimu, uključujući tri ratna broda, borbeni avion i objekte protivvazdušne odbrane.

"Dronovi Službe bezbednosti Ukrajine, pogodili su: veliki desantni brod ruske mornarice "Jamal"; veliki desantni brod ruske mornarice "Filjčenkov"; izviđački brod "Ivan Hurs"; trening centar ruske Crnomorske flote "Lukomka"; Štab radiotehničke obaveštajne službe PVO; radar MR-10M1 "Mis-M1"; avion "mig-31" na aerodromu Belbek; tehničko-operativni deo aerodroma Belbek"; saopštila je SBU.

Ukrajinci napali Krim: Pogođeni brodovi i vojni objekti

Ukrajinska SBU jedinica "Alpha" izvela je, kako navode, uspešnu specijalnu operaciju u Sevastopolju i na aerodromu Belbek na Krimu.

U napadima dronovima pogođena su tri broda ruske Crnomorske flote, među kojima su desantni brodovi "Jamal" i "Filčenko" i izviđački brod "Ivan Hurs".

Meta su bili i obučni centar "Lukomka", štab jedinice za radio-tehničko izviđanje protivvazdušne odbrane, radar "Mys-M1", avion MiG-31 i deo infrastrukture aerodroma Belbek.

Sirski: "Rusi osećaju nedostatak PVO raketa"

Glavnokomandujući Oružanih snaga Ukrajine Oleksandar Sirski izjavio je da su ruske snage pojačale ofanzivne operacije gotovo duž cele linije fronta, ali da i same već osećaju nedostatak raketa za protivvazdušnu odbranu koje koriste protiv ukrajinskih bespilotnih sistema i sredstava napada.

"Situacija ostaje složena. Protivnik je aktivirao ofanzivne operacije praktično duž cele linije fronta. Istovremeno, Snage odbrane Ukrajine oslanjaju se na pažljivo planiranje, inovativna rešenja i efikasnu upotrebu raspoloživih sredstava napada. Kao rezultat toga, protivnik trpi gubitke koji prevazilaze njegove mogućnosti da popuni jedinice", naveo je Sirski.

"Zelenski uživa u tome što radi, ali neće se dobro završiti po njega"

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je danas da se pokušaji predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog da postane "zaštitnik" Evrope neće dobro završiti.

Lavrov poručio Americi: "Brzo smislite nešto"

Za Sjedinjene Američke Države je ključno da brzo pronađu rešenje za situaciju oko Ormuskog moreuza, a zatim i da brzo smisle nešto za ukrajinsku krizu, izjavio je danas ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

Putin zahvalio vojnicima

Predsednik Rusije Vladimir Putin zahvalio je danas vojnicima iz Severne Koreje koji su učestvovali u borbenim dejstvima u Kurskoj oblasti, navodi se u telegramu upućenom povodom otvaranja memorijalnog kompleksa u Pjongjangu.

Putin je u poruci učesnicima ceremonije otvaranja Memorijalnog kompleksa i Muzeja borbenih podviga heroja inostrane vojne operacije istakao da želi "od srca da zahvali hrabrim korejskim vojnicima" i oda počast poginulim herojima, prenosi TASS.

"Boreći se rame uz rame sa ruskim saborcima, korejski vojnici i oficiri pokazali su izuzetnu hrabrost i nesebičnost, stekavši neprolaznu slavu. Njihovi podvizi zauvek će ostati u srcima građana Rusije", naveo je predsednik Rusije.

On je dodao da je cilj novootvorenog memorijala u Pjongjangu očuvanje sećanja na herojstvo pripadnika Korejske narodne armije i žrtve podnete "u ime zajedničke pobede", izrazivši uverenje da će taj kompleks postati simbol prijateljstva i jedinstva dve zemlje.

Zelenski: "Svet da spreči ruski nuklearni terorizam"

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas, povodom godišnjice nuklearne katastrofe u Černobilju, da Rusija ponovo dovodi svet na ivicu veštački izazvane nuklearne nesreće, i pozvao je međunarodnu zajednicu da spreči ruski nuklearni terorizam. Zelenski je u objavi na Fejsbuku rekao da Rusija napadima u regionu Černobilja "dovodi svet na ivicu veštačke nesreće", kao i da "svet ne sme da dozvoli da se ovaj nuklearni terorizam nastavi", prenosi Ukrinform. "Pre 40 godina, svet se suočio sa jednom od najvećih nuklearnih katastrofa - eksplodirao je četvrti reaktor Černobiljske nuklearne elektrane. Oslobođena je značajna količina radioaktivnih supstanci. Stotine hiljada ljudi se godinama bore sa posledicama te tragedije", rekao je Zelenski. "Svet ne sme da dozvoli da se ovaj nuklearni terorizam nastavi, a najbolji način je da se Rusija primora da prekine svoje lude napade. Sećamo se svih koji su dali svoje živote otklanjajući posledice ove tragedije. Svetlo sećanje svim žrtvama katastrofe u Černobilju." Jedna osoba poginula, 9 povređeno u ukrajinskim napadima Jedna osoba je poginula, a devet je povređeno u ukrajinskim napadima tokom noći na Krim i Vologodsku oblast na severoistoku Rusije, saopštili su lokalni zvaničnici. Naveli su da je jedna osoba poginula, a da su četiri povređene u ukrajinskom napadu na Sevastopolj na Krimu, preneo je TASS. Najmanje pet osoba je povređeno u Vologodskoj oblasti kada je oštećen cevovod za sumpornu kiselinu. Ruska protivvazdušna odbrana uništila je tokom noći 203 ukrajinska drona iznad ruskih regiona i Crnog mora, saopštilo je jutros rusko ministarstvo odbrane.

Ruski napad na Sumsku oblast, poginule dve osobe

Moskva je izvela napade na Sumsku oblast, saopštila je Vojna uprava, a prenosi Ukrinform.

"Nažalost, dva civilna stanovnika Sumske oblasti su poginula usled napada ruskog drona. U pitanju su muškarci starosti 48 i 72 godine. Naše iskreno saučešće njihovim porodicama i voljenima", navodi se u saopštenju.

Ruske snage su pogodile civine objekte u opštini Bilopilja, manje od 5 kilometara od državne granice sa Rusijom, saopštila je vojska.

Kako je Ukrinform ranije objavio, granica sa Rusijom je postala linija fronta , sa kontinuiranim aktivnim borbama i intenzivnim granatiranjem avionima, artiljerijom i dronima.

Jedna osoba poginula, četiri povređene u Dnjepropetrovskoj oblasti

Najmanje jedna osoba je poginula, a četiri su povređene u ruskom napadu tokom noći na Dnjepropetrovsku oblast u centralnoj Ukrajini, saopštio je šef vojne oblasne uprave Oleksandr Ganža.

Ganža je objavio na Telegramu da su ruske snage napale četiri okruga regiona dronovima i artiljerijom, preneo je Ukrinform.

Ganža je naveo da su oštećene kuće i automobili, kao i infrastruktura.

Grosi stiže u posetu Ukrajini

Direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Rafael Grosi stiže u posetu Ukrajini.

Iako je povod dolaska obeležavanje 40. godišnjice nuklearne katastrofe u Černobilju, Grosi navodi da je fokus na proceni mogućih aktivnosti na obnavljanju gornjeg dela zaštitne kupole nukleaenog reaktora koji je pre godinu dana pogođen u rusko-ukrajinskom ratu.

"IAEA je podržavala i nastaviće da podržava Ukrajinu i nikada neće prestati ni na trenutak", poručio je Grosi.

Ovo je njegova 14. poseta Ukrajini od početka ruske agresije u februaru 2022. godine.

Rat u Ukrajini

Nastavljeni su žestoki sukobi između Ukrajine i Rusije. Osam osoba je poginulo, a 56 ranjeno u masovnim ruskim udarima na Dnjepar.

U ukrajinskom napadu na Lugansku oblast poginula su tri civila, a pet je ranjeno. Najmanje petoro ranjenih je u napadu dronova na rusku Belgorodsku oblast. Dron je pogodio stambenu zgradu u Jekaterinburgu, takođe u Rusiji, ranivši devetoro ljudi.

Dva drona iz pravca Ukrajine pala su na teritoriju Rumunije, zbog čega su dva borbena aviona "jurofajter tajfun" britanskog vazduhoplovstva podignuta iz baze u Feteštiju. Ministarstvo spoljnih poslova Rumunije je u znak protesta pozvalo ruskog ambasadora.

Rusija će biti odgovorna za stvaranje pretnje javnoj bezbednosti, i mora nadoknaditi pričinjenu štetu i vratiti Ukrajini punu kontrolu nad Zaporoškoj nuklearnom elektranom, poručuje EU na godišnjicu nuklearne katastrofe u Černobilju.