U teškoj saobraćajnoj nesreći u Sloveniji život je izgubio Malik Fejzić iz Bosne i Hercegovine.

Prema informacijama slovenske Uprave za zaštitu i spašavanje, nesreća se dogodila u noći između nedelje i ponedeljka, oko 00.32, na deonici auto-puta između Maribora i Celja, u blizini izlaza Rogoznica, na području opštine Hoče-Slivnica.

U žestokom udesu učestvovala su dva putnička automobila, a nesreća je, nažalost, odnela dva života. Među poginulima je i Malik Fejzić iz Bosne i Hercegovine, dok je druga žrtva državljanka Slovenije koja se nalazila u jednom od vozila.

Prema nezvaničnim informacijama do kojih su došli regionalni mediji, postoji sumnja da je Fejzić na auto-putu ušao u suprotan smer, nakon čega je došlo do direktnog sudara. Ipak, zvanične okolnosti tragedije još uvek se utvrđuju, a slovenačka policija provodi detaljnu istragu kako bi rasvetlila sve okolnosti ovog događaja.

Na mesto nesreće odmah su upućene ekipe Javne vatrogasne brigade Maribor, koje su osigurale područje, izvlačile stradale iz smrskanih vozila i pružale pomoć drugim službama na terenu. Vatrogasci su takođe sanirali posledice nesreće uklanjanjem prosutih motornih tečnosti i osiguravanjem vozila. Zbog težine sudara, saobraćaj na ovoj deonici auto-puta bio je privremeno obustavljen, dok su ekipe hitnih službi i istražni organi obavljali uviđaj.

Vest o smrti Malika Fejzića izazvala je veliku tugu među njegovom porodicom, prijateljima i poznanicima. Na društvenim mrežama već se pojavljuju brojne poruke oproštaja i izrazi saučešća, dok se porodica suočava s nenadoknadivim gubitkom. Nadležni organi u Sloveniji najavili su da će više informacija o uzrocima i okolnostima ove teške nesreće biti poznato nakon završetka istrage.

