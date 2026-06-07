V. N. (86) iz Prnjavora izgubio je život u požaru koji se rano jutros, oko 1.30 sati, dogodio u porodičnoj kući u mestu Čičići kod Prnjavora.

- Uviđaj na licu mesta obavio je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka zajedno s policijskim službenicima Policijske stanice Prnjavor i inspektorom Odeljenja za eksplozivne materije i poslove zaštite od požara Policijske uprave Banjaluka. Uviđaju je prisustvovao i dežurni lekar mrtvozornik Doma zdravlja Prnjavor - saopšteno je iz Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Tužilac je naložio preduzimanje svih potrebnih istražnih radnji i mera radi utvrđivanja okolnosti pod kojima je došlo do izbijanja požara.

Alo/Klix.ba

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