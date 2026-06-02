Neuobičajeno visoke temperature ovog proleća donele su pravu letnju atmosferu u Rovinj, i to znatno ranije nego što je to uobičajeno. Plaže, stene i šetališta već vrve posetiocima, kako domaćim stanovnicima, tako i turistima koji žele da iskoriste prve sunčane dane za boravak na otvorenom. I dok je pitanje kupanja još uvek rezervisano za one hrabrije, atmosfera na primorju već odiše tipičnim letnjim ugođajem.

Oni koji su se odvažili na prvi ulazak u more kažu da temperatura, iako još uvek osvežavajuća, postaje prijatna kada se jednom priviknete. Šetači, porodice i mladi sve više vremena provode na plažama, a sa početkom sezone pojavljuju se i tradicionalne teme: cena ležaljki i suncobrana.

Luksuz na rovinjskim plažama nije jeftin. Za one koji žele maksimalnu udobnost, komplet koji uključuje dve ležaljke sa dušecima i suncobran na popularnim lokacijama, poput područja ispod hotela Monte Mulini i Lone, košta oko 100 evra po danu. Iznajmljivanje istog kompleta bez dušeka je 30 evra jeftinije, što znači da je već osnovna varijanta i dalje znatno skuplja od proseka u drugim mestima.

Posetioci koji žele samo jednu standardnu ležaljku moraju da izdvoje 40 evra, dok se dodatni suncobran naplaćuje još 20 evra. Ove cene jasno pokazuju da boravak na plaži u Rovinju, posebno u najpopularnijim zonama, podrazumeva spremnost da se izdvoji veći iznos za komfor i praktičnost.

Lokalci objašnjavaju da ovakve tarife nisu iznenađenje, jer Rovinj spada među najatraktivnije destinacije u Hrvatskoj, a ranija letnja sezona privlači turiste koji žele da izbegnu gužve kasnije tokom jula i avgusta. U kombinaciji sa slikovitim pejzažima, kristalno čistim morem i luksuznim sadržajima, ove cene su, prema mnogima, cena koja ide uz prestižnu turističku ponudu.

Uprkos visokoj ceni, plaže su već popunjene i posetioci ističu da su zadovoljni kako se osećaju u okruženju i koliko uživaju u sunčanim danima. Rovinj tako pokazuje da, iako je luksuz na obali skup, rani početak sezone donosi jedinstvenu priliku da se spoje komfor, sunce i mirno uživanje u moru, piše Kamatica.