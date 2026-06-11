OVAN
POSAO: Imate izraženu intuiciju protiv koje se bori racio. Za vas je bolje da se oslonite na intuiciju prilikom donošenja poslovne odluke. U tom slučaju mnogo bolje ćete proći.
LJUBAV: Bračna partnerka je zadovoljna vašim odnosom. Ima utisak da vam je bolje i da joj konačno pokazujete više pažnje. Optimista je i veruje da su loši dani iza vas.
ZDRAVLJE: Razmišljate o menjanju načina ishrane. Smatrate da je pravo vreme da određene, štetne namirnice izbacite iz ishrane. U praksi, i dalje nesputano uživate u hrani.
BIK
POSAO: Odličan je dan za iskazivanje kreativnosti i talenta. Nesputani ste, vođeni unutrašnjim vođstvom. Prija vam da ispoljite svoje emocije na kreativan način.
LJUBAV: Uživate u vremenu provedenom sa boljom polovinom. Jako vam je bitno što ste se sa partnerom našli i na emotivnom, ali i na mentalnom nivou. Vaše emocije su stabilne.
ZDRAVLJE: Imate problema sa spavanjem. Ne možete da se uspavate. Iz tog razloga posežete za sredstvima koja vam pomažu da utonete u san: čajem ili nekom tabletom.
BLIZANCI
POSAO: Izgubili ste svaku nadu da ćete naći rešenje za poslovne probleme. Imate utisak da ste isprobali sve moguće ideje i da nijedna nije dovela do napretka na poslovnom planu.
LJUBAV: Prezadovoljni ste vezom. Trudite se da što više vremena provedete sa voljenom osobom. Odnos je intenzivan i pun strasti. Partner vam pomaže da vratite samopouzdanje.
ZDRAVLJE: Očekuju vas problemi sa crevima. Jako sporo rade i imate osećaj težine. Ne bi bilo loše da popijete nešto u cilju ubrzanja procesa varenja hrane.
RAK
POSAO: Ukoliko imate bilo kakve pravne obaveze ili suđenje nećete uspeti ništa pozitivno da uradite. Stvari se ili jako sporo odvijaju ili se odvijaju na vašu štetu ili oboje.
LJUBAV: Pokušavate da ne osuđujete bračnog partnera. Očigledno je da mu porodica nije na prvom mestu, kao vama. U suštini ste prilično povređeni njegovim ponašanjem.
ZDRAVLJE: Pritisak je nestabilan. Osećate se loše. Prisutni su periodi kada vam je potrebno da odmorite, prilegnete. Ovakav period ne traje dugo i vi se nedugo posle toga osećate dobro.
LAV
POSAO: Zabrinuti ste i dalje zbog posla jer se situacija ne menja. Uporni ste, pokušavate da pokrenete posao, ali i sami ste svesni da uprkos trudu nema nikakvih rezultata.
LJUBAV: Očekuje vas ozbiljan razgovor sa bračnim partnerom. Tema su finansije. Razmišljate da uzmete neki kredit ili pozajmicu i zanima vas šta partner misli o tome.
ZDRAVLJE: Muči vas hroničan problem sa kostima. Jako vam je teško da se pokrenete. Potrebno je da nešto hitno preduzmete po tom pitanju. Vežbe bi vam dobro došle.
DEVICA
POSAO: Saradnja sa strancima se odlično razvija. Rezultati su evidentni i vi ste zbog toga zadovoljni. Kao prava Devica morate da brinete čak i kada nema razloga za tako nešto.
LJUBAV: Odnos sa bračnim partnerom je zadovoljavajući. Imate potrebu da čujete njegovo mišljenje. Često vas iznenadi nepredviđenom analizom pojedinih situacija i ljudi.
ZDRAVLJE: Pritisak je nestabilan. Potrebno je da redovno koristite terapiju. U suštini se ne osećate loše. Imate priliv pozitivne energije što znači da su svi problemi prolaznog tipa.
VAGA
POSAO: Oduševljeni ste kako napreduje saradnja sa strancima. Prija vam što razumeju vaše ideje i cene vaš napor. Puno vam znači što je poslovna atmosfera harmonična i prijatna.
LJUBAV: Posvećujete se voljenoj osobi u potpunosti. Drago vam je što ste rešili probleme i što nema ničega što koči dalji razvoj odnosa. Partneru spontano pokazujete koliko vam znači.
ZDRAVLJE: Zdravlje nije najbolje. Potrebno je da povedete računa o više stvari: skloni ste infekcijama. Grlo i genitalije su jako osetljive. Moguće je pojavljivanje alergijske reakcije.
ŠKORPIJA
POSAO: Što se posla tiče situacija je nepromenjena: ista meta, isto odstojanje. Štagod da radite ne uspevate da pokrenete proces rada tako da ciljevi i dalje ostaju nedostižni.
LJUBAV: Konačno dolazi do pomaka na emotivnom polju. Simpatija otvoreno predlaže početak veze. Naravno da prihvatate predlog koji ste već neko vreme strpljivo čekali.
ZDRAVLJE: Čuvajte se hladnoće. Osetljivi su bubrezi i sinusi. Ovo je tip problema koje možete vrlo lako da izbegnete. Imunitet nije najbolji. Pokušajte da ga ojačate.
STRELAC
POSAO: Razmišljate o novom poslovnom projektu. Planovi su više globalnog tipa. Još uvek niste stigli do toga da razrađujete najmanje sitnice. Još uvek nemate neki jasan poslovan plan.
LJUBAV: Očekuje vas ozbiljan razgovor sa bračnim partnerom. Tema su finansije. Vi ste jako zabrinuti zbog loših finansija, dok partner ima nešto racionalniji stav prema novcu.
ZDRAVLJE: Pričuvajte zdravlje. Skloni ste infekcijama. Grlo i genitalije su najosetljiviji delovi tela. U slučaju intime, naročito sa osobom koju ne poznajete dobro, koristite zaštitu.
JARAC
POSAO: Nepovoljan je dan za komunikaciju sa predstavnicima medija i rešavanje pravnih pitanja. Ostavljate nepovoljan utisak da ste hladna, proračunata osoba, bez trunke emocija.
LJUBAV: Obuzela vas je strast za partnerom. Emocije su vam jake i imate naglašenu potrebu za blizinom i bliskošću partnera. Partner vam izlazi u susret jer i sam oseća isto.
ZDRAVLJE: Stomak vam je jako osetljiv. Primećujete da vam neka hrana smeta. Iz tog razloga donosite odluku da neke namirnice odstranite iz ishrane da bi izbegli probleme.
VODOLIJA
POSAO: Odnos sa saradnicima nije najbolji. Imate utisak da jedno pričaju, a drugo osećaju. Pošto ste svi profesionalci ignorišete emocije i fokusirate se isključivo na obaveze.
LJUBAV: Imate tajnu simpatiju koja je u inostranstvu. Maštate o vezi, ali ste svesni da je daljina ozbiljan problem i kamen spoticanja. Ne želite da joj priznate svoje emocije.
ZDRAVLJE: Potrebno je da pripazite na ishranu. Želudac i organi za varenje su osetljivi. Može se desiti da se prejedate na psihičkoj bazi, a ne zato što ste gladni.
RIBE
POSAO: Za posao ste emotivno vezani. Zbog toga neke komentare kolega pogrešno prihvatate. Umesto da ih sagledate na objektivan i racionalan način vi ih doživljavate lično.
LJUBAV: Jako ste smotani i nesigurni. Imate simpatiju i pokušavate da uspostavite komunikaciju sa njom. Iz navedenih razloga ne uspevate u svojoj nameri i osećate se loše.
ZDRAVLJE: Skloni ste da kada imate probleme da se fokusirate na hranu. Danas je dan kada vam stvari ne idu najbolje tako da se možete fokusirati na hranu iz pogrešnih razloga.
Komentari (0)