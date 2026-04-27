Kviz "Slagalica" prvi put je emitovan davnog 22. novembra 1993. godine na Radio-televiziji Srbije, a više od tri decenije kasnije i dalje važi za jedan od najgledanijih i najprepoznatljivijih televizijskih formata u Srbiji.

Tokom prvih hiljadu emisija program su vodili kreator kviza Nikola Nešković i Dragana Milićević, koja je tada bila studentkinja Pravnog fakulteta. Do angažmana je došla nakon kastinga, a upravo nju je Nešković odabrao među velikim brojem kandidatkinja.

- Kada je napravljen uži izbor od 10 devojaka, morao sam da se poslužim lukavstvom i da kolege iz informativnog programa pustim da prvi biraju, znajući kako oni vide voditelje. Moj favorit je bila lepa, za informativni program suviše lepa, studentkinja prava Dragana Milićević. Za informativni program imala je još jedan minus, bila je u najužem krugu za mis Jugoslavije. I tako smo, bar za kratko vreme od nekoliko godina, dobili izuzetnu voditeljku - otkrio je Nešković.

Kasnije je Dragana svom prezimenu dodala Kolarić, a pre televizijske karijere bila je zapažena i na izborima lepote. Nosila je titule mis Beograda i mis Srbije, dok je na izboru za Mis Jugoslavije bila druga pratilja. Te godine pobedu je odnela pevačica Slavica Dajana Tripunović.

Danas je Dragana uspešna profesorka krivičnog prava i sudija Ustavnog suda, a povodom jubileja kviza pojavila se na proslavi rođendana "Slagalice", gde je govorila o periodu kada je bila deo televizijskog formata koji je obeležio generacije.

- Kada sam ušla u RTS i studio, vratile su mi se najlepše uspomene. Za svakog mladog čoveka poziv da radi na televiziji bio je veliki izazov. Bila sam student Pravnog fakulteta u Beogradu kada me je Nikola Nešković pozvao da radimo "Slagalicu". Sada sam još ponosnija na trajnost ovog kviza i nadam se da će trajati još dugo - kazala je nekadašnja voditeljka pa se osvrnula na ono što joj je donela "Slagalica".

- Dragoceno iskustvo i sigurnost u javnom nastupu. Danas sam redovni profesor krivičnog prava i sudija Ustavnog suda. Ima mnogo sličnosti između posla voditelja i profesora koji ulazi u amfiteatar sa studentima. Nikad posle te škole nisam imala tremu. Uspela sam da zahvaljujući ovom poslu naučim da budem smirena i imam kontrolu nad svojim mislima. To iskustvo je danas još značajnije nego tih godina - istakla je pa objasnila zašto joj ne nedostaje televizija:

- Ipak nisam voditelj, već profesor i sudija. Da ne budem pogrešno shvaćena. Volim ovakve trenutke kad se ponovo okupimo. Na televiziji se sada pojavim kao gost i stručnjak u oblasti materijalnog i krivičnog prava.

Iako se odavno povukla iz voditeljskog posla, priznaje da kviz i dalje redovno prati i sa zadovoljstvom gleda nove generacije voditelja.

- Pratim kviz. I devedesetih ga je vodilo nekoliko voditelja. Moram da pomenem kolege Ivana Mladenovića, Ivana Bauera i Tanju Veljković. Radila sam prvih hiljadu emisija s Nikolom Neškovićem. Danas sve pohvale mogu da kažem na račun novih voditeljki s Kristinom Radenković na čelu. Mislim da to lepo rade i da su dale novu energiju kvizu. Svaka od njih ima autentičan pristup gledaocima. Naravno, i one same doprinose popularnosti kviza - istakla je Dragana za portal "RTS-a" i dodala da nema ništa protiv "titule" prve voditeljke "Slagalice".

