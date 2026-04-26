Ljubinka Buba Dobrosavljev nekada je bila cenjena voditeljka koja je privlačila pažnju svojom atraktivnošću.

Međutim, Ljubinka je odlučila da napusti medijsku karijeru kako bi se posvetila svojim strastima i ličnom zadovoljstvu. Pre više od deset godina prošla je kroz izuzetno teške životne izazove.

Kako su mediji pisali, a o čemu je voditeljka kasnije i sama pričala, nju je muž pretukao, nakon čega je izgubila bebu.

- Tukao me je. Bila sam u četvrtom mesecu trudnoće. Preživela sam, ali beba nije. Gurnuo me je, pala sam na stomak, imala podlive. Udarao me je po glavi. Okrenuo me je. Strašno mi je da pričam o tome. Počeo je da me davi. Ostajala sam bez vazduha. Poslednje čega se sećam su reči: "Ubiću te, odrobijaću te u CZ-u!". Osvestio se u jednom trenutku i pobegao iz stana. Bila sam užasno uplašena za sopstveni život, zvala sam sestru da dođe po mene. I sada sam uplašena, ali više ne želim da ćutim - ispričala je voditeljka tada za domaće medije.

Posle svega što je proživela, ona se povukla sa malih ekrana, a u međuvremenu je izdala knjigu, ali i pronašla svoje mesto u umetnosti.

Dobila otkaz zbog lapsusa

Ljubinka Buba Dobrosavljev je bila zaštitno lice Granda, ali zbog čestih lapsusa, direktor te kuće Saša Popović morao je da joj se zahvali na saradnji.

Zajedno sa Vladom Stanojevićem, vodila prestižno muzičko takmičenje „Zvezde Granda“.

Publika ju je obožavala, blagonaklono je gledala na sitne greške, ali kada je tokom finalne večeri u Beogradskoj areni napravila strašan kiks, Popović joj je dao momentalni otkaz.

