Mladić L. T. (21) iz Beograda, koji je u julu 2024. na Vračaru pretukao Dragana R. (38) pred njegovim suprugom i bebom, kažnjen je na godinu dana kućnog pritvora.

Dragan je kobnog dana prelazio ulicu sa suprugom i bebom od sedam meseci na pešačkom prelazu na Vračaru, kada je automobil u kojem je bio tinejdžer L. T. (19) krenuo da se isparkirava. On je vozilom zakačio kolica sa bebom, nakon čega je usledilo brutalno prebijanje oca bebe.

Dragan je pretrpeo teške telesne povrede, bili su mu polomljeni jagodična kost, vilica i nos.

Tinejdžer je nakon napada uhapšen i u pritvoru je proveo mesec dana, ali je pušten na slobodu nakon što su saslušani svi svedoci.

Optužnica protiv njega podignuta je nakon više od godinu dana, a ubrzo nakon toga je počelo i suđenje.

Pretučeni otac se nakon zločina oglasio za medije.

- Od posledica teških povreda izgubio sam pamćenje, koje se ni nakon godinu dana nije vratilo. Ne sećam se trenutka kada sam napadnut, izbrisano mi je sećanje na ceo taj dan, još od izlaska iz kuće.

On je ispričao i da je napadnut odmah nakon prilaska bahatom vozaču.

- Išli smo u šetnju kao i svako veče sa bebom, prelazili smo pešački prelaz i vozač je zakačio kolica autom što se jasno vidi i na snimku. Ja sam prišao vozačevoj strani, ali sam istog trenutka dobio udarce i pao na zemlju bez nesvesti. Dok sam ležao na asfaltu, vozač je nastavio da me tuče. Imao sam najmanje dva udarca u glavu i modrice po grudnom košu i celom telu, polomljena mi je jagodična kost, vilica i nos - opisao je Dragan.