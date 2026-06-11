Suđenje roditeljima Koste K., koji je počinio stravičan masakr u OŠ „Vladislav Ribnikar“ u Beogradu, došlo je do samog kraja! Na završnim rečima tužilaštvo je tražilo maksimalne kazne za Vladimira i Miljanu Kecmanović!

Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović zatražio je od suda da na maksimalne zakonske kazne osudi Vladimira i Miljanu Kecmanović, roditelje tada trinaestogodišnjeg dečaka koji je 3. maja 2023. godine pucajući iz pištolja usmrtio devetoro đaka i radnika obezbeđenja te škole i ranio još petoro učenika i nastavnicu istorije. U završnoj reči na suđenju pred Višim sudom u Beogradu Stefanović je najpre detaljno obrazložio zahtev tužilaštva i podsetio na težinu zločina koji je počinilo dete koje ne može krivično da odgovara jer u vreme zločina nije imao 14 godina. Viši sud je pre izlaganja završnih reči odlučio da suđenje otvori za javnost tako da mu prisustvuju i predstavnici medija.

Tokom iznošenja završne reči Stefanović je insistirao da je upravo zato zakon i propisao posebnu odgovornost roditelja koji imaju ne samo zakonsku već i moralnu obavezu da vaspitavaju svoje dete i da ga usmeravaju. Tužilac je ukazao da zapuštenost u vaspitanju kakva se ogleda kod Koste K. nije nastala odjednom već da je posledica dugotrajnog propusta roditeljskog nadzora, emocionalnog razvoja deteta, propusta kontrole njegovog ponašanja i prepoznavanja ozbiljnih upozoravajućih znakova. Tokom izlaganja završne reči ukazao je sudu da su Kecmanovići propustili da prepoznaju opasnost, da dečaku ograniče pristup oružju i da vrše adekvatan nadzor nad svojim sinom zbog čega je došlo do katastrofalnih posledica. Ustvrdio je da su se Kecmanovići svojim sinom bavili površno što vidi kao razlog zbog kojeg nisu pravilno i blagovremeno reagovali na očigledne devijacije u njegovim interesovanjima i ponašanju.

Tužilac Stefanović smatra da za Vladimira i Miljanu Kecmanović nema bilo kakvog opravdanja ni olakšavajućih okolnosti i da je zbog njihovih propusta došlo do tako teških posledica po sve oštećene, ali i šire društvo i Republiku Srbiju zbog čega je rekao da bi jedina ispravna, pravedna i zakonska odluka suda bila da ih osudi na maksimalne kazne. Istakao je da se svako društvo meri načinom na koji štiti svoju decu i načinom na koji reaguje kada zakaže ta zaštita, zbog čega veruje da će sud isključivo na osnovu prava, činjenica i izvedenih dokaza doneti odluku koja će potvrditi da postoji odgovornost roditelja za nezapamćen zločin izvršen u osnovnoj školi. Tužilac se posebno osvrnuo i na odbranu Vladimira Kecmanovića, koji sve vreme kategorički negira krivicu za krivična dela za koja se tereti, njegov odnos prema oštećenima i odsustvo bilo kakvog kajanja zbog brojnih propusta u vaspitanju sina i bezbednom čuvanju oružja, kao i ljudskog preispitivanja sopstvenih dela. Zbog toga smatra da za njega ne postoji nijedna olakšavajuća okolnost prilikom izricanja kazne, dok su, kako je rekao, otežavajuće okolnosti ostvarene u punom kapacitetu. Isti stav Stefanović je zauzeo i kada je u pitanju dečakova majka Miljana Kecmanović, za koju takođe smatra da nema olakšavajućih, već samo otežavajućih okolnosti. Podsetio je da je ona od početka kategorički negirala svoju krivicu i da je držanjem, komentarima i neprimerenim dobacivanjima u toku suđenja pokazala u kojoj meri nije svesna sopstvene odgovornosti i u kojoj meri je spremna da zanemari tuđu bol i patnju.

- Nakon detaljnog izlaganja završne reči glavni javni tužilac VJT u Beogradu je za Vladimira Kecmanovića predložio maksimalne kazne od 12 godina zatvora zbog krivičnog dela teško delo protiv opšte sigurnosti i tri godine zatvora za krivično delo zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica, odnosno jedinstvenu kaznu od 14 godina i 11 meseci zatvora - navedeno je u sudnici, a za Miljanu Kecmanović predložio je kaznu od tri godine zatvora zbog krivičnog dela zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica. Pored toga, zatražio je i da sud Kecmanoviću produži pritvor jer bi na slobodi mogao da ponovi krivično delo i jer bi to uznemirilo javnost. Takođe je tražio i da mu se odlukom suda oduzme sve vatreno oružje koje poseduje.

Konačna presuda biće doneta 18.juna.

Podsetimo, dečak je pucao u svoje drugare, a sa sobom je nosio spisak za odstrel, a navodno i mapu kretanja kroz zgradu škole.

Miljani i dalje zabranjeno da vidi sina

Za Miljanu Kecmanović tužilac Stefanović je predložio produženje mere zabrane prilaženja, sastajanja ili komuniciranja sa sinom koji je počinio masovno ubistvo, jer okolnosti zbog kojih joj je ova mera određena i produžavana nisu izgubile na značaju.

BONUS VIDEO