Projekat Shemi, koji deluje u okviru Radija Slobodna Evropa, objavio je satelitske snimke kompanije Planet Labs na kojima se vide tamni tragovi udara u centralnom delu Čongarskog mosta, nastali tokom napada u noći između 6. i 7. juna.

Na fotografijama se može videti i pontonski prelaz postavljen u neposrednoj blizini mosta, koji ruske snage koriste kao alternativnu rutu.

Ruske vlasti u Hersonskoj oblasti saopštile su 7. juna da je saobraćaj preko mosta obustavljen nakon štete izazvane ukrajinskim dronovima.

Shemi navodi da se pontonski prelaz prvi put pojavio još u junu 2023. godine, a kasnije je primećen sakriven ispod mosta.

Prema navodima vojnih izvora koje citira Ukrajinska pravda, ruske snage su se u velikoj meri preorijentisale na pravac preko Armjanska kako bi održale vezu sa Krimom.

Dodatne probleme izazvao je novi napad. Ruski zvaničnik Volodimir Saldo, kojeg je Moskva postavila za guvernera okupiranog dela Hersonske oblasti, saopštio je 9. juna da je most kod sela Čongar ponovo oštećen tokom noćnog napada ukrajinskih dronova.

Most kod Čongara predstavlja jedan od dva ključna drumska pravca koji povezuju okupirani Krim sa kopnenim delom Ukrajine, zbog čega ima veliki strateški značaj za snabdevanje ruskih snaga.