Dmitrijev je na društvenoj mreži X objavio neobičnu poruku u kojoj se obratio hipotetičkim vanzemaljcima, poručivši da bi upravo oni mogli da urade ono što, kako je naveo, zemaljska politika nije uspela.

- Dragi vanzemaljci, dok se pripremate za kontakt sa čovečanstvom, molimo vas da pokažete svoju svemoć i ljubaznost tako što ćete ubediti Kira Starmera da podnese ostavku - napisao je Dmitrijev.

On je dodao da za tako nešto nije potrebna nikakva invazija niti napredna svemirska tehnologija.

Prema njegovim rečima, dovoljno bi bilo da Starmeru pokažu kako ga vidi deo javnosti i da mu objasne da bi njegova ostavka mogla da vrati nadu zapadnoj civilizaciji.

Dmitrijev je i ranije kritikovao britanskog premijera, posebno nakon izveštaja o velikim antiimigrantskim protestima u Belfastu u Severnoj Irskoj.

Tom prilikom ocenio je da politika Kira Starmera doprinosi unutrašnjim podelama i društvenim tenzijama u Velikoj Britaniji.

Njegova najnovija objava brzo se proširila društvenim mrežama i izazvala brojne reakcije korisnika, koji su komentarisali neobičan način na koji je jedan od najbližih saradnika Kremlja odlučio da uputi kritiku britanskom premijeru.