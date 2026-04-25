Muzička diva Jelena Karleuša u muzičkom takmičenju "Pinkove zvezde" javno je pohvalila pesme Svetlane Cece Ražnatović, sa kojom je godinama na "ratnoj nozi".

Naime, takmičarka Irma Topolović otpevala je Cecinu pesmu "Trula višnja", pa je mnoge zanimao Karleušin komentar.

Pevačica je stavila sve po strani, te je istakla da je pokojna Marina Tucaković pisala izuzetne tekstove za Ražnatovićku.

-Ako sam ja dala, ja teška srca dam "da" na Cecinu pesmu… bilo je falša, ali si tu pesmu donela,osetila sam je, imala si izraz. Izgledaš maestralno, šminka, frizura, haljina, ponašanje, zvezda. Pod dva, prva pesma, Cecina pesma, moraš da budeš stvarno ludilo da bih pritisnula "da". Bilo je stvarno dobro doneseno, j*bao intonaciju ako to osetim. Šta god mislila o Ceci, ona ima velike pesme. Marina Tucaković joj je pisala strašne pesme i ovo je jedna od njih. Ti si je donela… Kad se završi ovo takmičenje, setiću se tebe, a malo je ljudi za koje to mogu da kažem. Volela bih da tebi život donese to da budeš velika zvezda - poručila je Jelena takmičarki koja je nastupala.