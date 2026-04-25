U jeku rata koji ne pokazuje znake smirivanja, Ukrajina i Estonija napravile su potez koji bi mogao značajno da utiče na dalji tok sukoba. Dve zemlje zvanično su potpisale sporazum o zajedničkoj proizvodnji bespilotnih letelica i sistema za elektronsko ratovanje.
Ova saradnja potvrđena je pismom o namerama u oblasti odbrambene industrije, čime se dodatno produbljuje vojno-tehničko partnerstvo između Kijeva i Talina.
Dronovi i elektronski rat u fokusu
Prema planu, saradnja će biti usmerena na razvoj naprednih dronova i sistema koji mogu da ometaju komunikacije i neutrališu neprijateljske radare.
Estonija će u projekat uneti svoje znanje iz oblasti digitalnih tehnologija, dok Ukrajina donosi dragoceno iskustvo sa fronta.
Veliki broj estonskih kompanija već je izrazio spremnost da uključi svoje resurse i proizvodne kapacitete u ovaj zajednički poduhvat.
Potpisnici i ciljevi
Sporazum su verifikovali estonski ministar odbrane Hano Pevkur i potpredsednik ukrajinske vlade zadužen za digitalnu transformaciju Mihail Fedorov.
Oni su naglasili da cilj nije samo trenutna podrška Ukrajini, već i dugoročno jačanje bezbednosti u regionu.
Reakcija Moskve
Rusija je već ranije upozoravala da ovakvi potezi dodatno komplikuju situaciju i otežavaju mogućnost bilo kakvog političkog rešenja.
Iz Moskve poručuju da direktna saradnja u proizvodnji naoružanja predstavlja uključivanje NATO zemalja u sukob, što povećava rizik od šire eskalacije.
Estonija – mala zemlja, velika ambicija
Iako teritorijalno mala, Estonija se u poslednjim godinama profilisala kao jedan od najaktivnijih NATO članova u razvoju savremenih vojnih tehnologija.
Saradnja sa Ukrajinom, koja je trenutno u centru modernog ratovanja, omogućava Talinu da testira i unapredi sopstvene kapacitete, ali i ojača poziciju na globalnom tržištu naoružanja.
