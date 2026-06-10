Prema navodima ruskih medija, nakon udara drona i eksplozije izbio je požar koji je zahvatio čitavu zgradu muzeja.
- Nekoliko fragmenata slike izneto je iz objekta, ali su i oni oštećeni. Veći deo panorame je uništen - saopšteno je iz muzeja.
Šef ruske delegacije u pregovorima sa Ukrajinom Vladimir Medinski kratko je reagovao jednom rečju:
- Fašisti - napisao je na Telegramu.
Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova ocenila je da je napad još jedan "varvarski čin usmeren protiv civilnih objekata i kulturnog nasleđa".
Jedna od najpoznatijih slika u Rusiji
Panorama "Odbrana Sevastopolja 1854–1855", delo slikara Franca Ruboa, bila je duga više od 110 metara, a visoka 14 metara. Uz specijalne reljefe, rovove, topove i figure, predstavljala je trodimenzionalni prikaz odbrane Sevastopolja tokom Krimskog rata.
Na slici su bile prikazane scene borbi u kojima su ruski branioci pod komandom admirala Kornilova, Nahimova i Istomina više od 340 dana odolevali savezničkim snagama Francuske, Velike Britanije, Turske i Italije.
O ovoj opsadi svojevremeno je pisao Viktor Igo, poredeći Sevastopolj sa Trojom.
Ruševine grada nakon rata opisivao je i Mark Tven, koji je govorio o razaranju kakvo, kako je zapisao, "liči na posledice strašnog zemljotresa".
Sliku su spasavali i tokom Drugog svetskog rata
Ruski izvori podsećaju da je ista zgrada bila meta nemačkog bombardovanja 1942. godine tokom Drugog svetskog rata.
Tada su mornari Crnomorske flote ugasili požar svojim šinjelima, a potom bajonetima isekli platno i ukrcali ga na poslednji brod koji je napustio Sevastopolj.
Slika je kasnije restaurirana i vraćena u muzej.
"Istorija se ponavlja"
Guverner Sevastopolja Mihail Razvožajev ocenio je da je reč o simbolu otpora koji je više puta bio meta neprijateljskih napada.
- Ova zgrada je mnogo više od muzeja. Istorija se ponavlja. Tokom Velikog otadžbinskog rata panorama je preživela nemačka bombardovanja. Neprijatelj će odgovarati za ovo svetogrđe - rekao je Razvožajev.
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov poručio je da će panorama biti obnovljena.
- Nema sumnje da će ovo mesto, važno po svom istorijskom i simboličkom značaju, biti obnovljeno i da će izgledati lepše nego ranije - rekao je Peskov.
Napad na muzej dodatno je pojačao tenzije između Moskve i Kijeva, dok ruski zvaničnici tvrde da je uništeno jedno od najznačajnijih kulturnih svedočanstava iz istorije Krimskog rata.
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