Prema navodima ruskih medija, nakon udara drona i eksplozije izbio je požar koji je zahvatio čitavu zgradu muzeja.

- Nekoliko fragmenata slike izneto je iz objekta, ali su i oni oštećeni. Veći deo panorame je uništen - saopšteno je iz muzeja.

Šef ruske delegacije u pregovorima sa Ukrajinom Vladimir Medinski kratko je reagovao jednom rečju:

- Fašisti - napisao je na Telegramu.

Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova ocenila je da je napad još jedan "varvarski čin usmeren protiv civilnih objekata i kulturnog nasleđa".

Jedna od najpoznatijih slika u Rusiji

Panorama "Odbrana Sevastopolja 1854–1855", delo slikara Franca Ruboa, bila je duga više od 110 metara, a visoka 14 metara. Uz specijalne reljefe, rovove, topove i figure, predstavljala je trodimenzionalni prikaz odbrane Sevastopolja tokom Krimskog rata.

Na slici su bile prikazane scene borbi u kojima su ruski branioci pod komandom admirala Kornilova, Nahimova i Istomina više od 340 dana odolevali savezničkim snagama Francuske, Velike Britanije, Turske i Italije.

O ovoj opsadi svojevremeno je pisao Viktor Igo, poredeći Sevastopolj sa Trojom.

Ruševine grada nakon rata opisivao je i Mark Tven, koji je govorio o razaranju kakvo, kako je zapisao, "liči na posledice strašnog zemljotresa".

Sliku su spasavali i tokom Drugog svetskog rata

Ruski izvori podsećaju da je ista zgrada bila meta nemačkog bombardovanja 1942. godine tokom Drugog svetskog rata.

Tada su mornari Crnomorske flote ugasili požar svojim šinjelima, a potom bajonetima isekli platno i ukrcali ga na poslednji brod koji je napustio Sevastopolj.

Slika je kasnije restaurirana i vraćena u muzej.

"Istorija se ponavlja"

Guverner Sevastopolja Mihail Razvožajev ocenio je da je reč o simbolu otpora koji je više puta bio meta neprijateljskih napada.

- Ova zgrada je mnogo više od muzeja. Istorija se ponavlja. Tokom Velikog otadžbinskog rata panorama je preživela nemačka bombardovanja. Neprijatelj će odgovarati za ovo svetogrđe - rekao je Razvožajev.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov poručio je da će panorama biti obnovljena.

- Nema sumnje da će ovo mesto, važno po svom istorijskom i simboličkom značaju, biti obnovljeno i da će izgledati lepše nego ranije - rekao je Peskov.

Napad na muzej dodatno je pojačao tenzije između Moskve i Kijeva, dok ruski zvaničnici tvrde da je uništeno jedno od najznačajnijih kulturnih svedočanstava iz istorije Krimskog rata.