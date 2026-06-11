Glumica Jelisaveta Orašanin, nakon razvoda od bivšeg košarkaša Miloša Teodosića, uplovila je u emotivnu vezu sa kolegom Pavlom Mensurom, te je od tada njihov odnos konstantno pod lupom javnosti i medija.

Pavle je na svom Instagram profilu objavo trenutak iz večernjeg izlaska u Beogradu, tokom kojeg je uživao u vožnji automobilom.

U objavi je označio pevača Đorđa Ćulafića Džordžija, ističući da je bio oduševljen jednom njegovom pesmom.

Uz snimak je kratko napisao "S**si".

Ne krije više svoju ljubav sa koleginicom

Jelisaveta Orašanin i Pavle Mensur nedavno su viđeni zajedno u jednom prestoničkom lokalu, što je dodatno podstaklo priče o njihovom odnosu.

- Tea i Jelisavetu nisam video mesecima zajedno, ali sam nju i Pavla zatekao pre neko veče. Sedeli su u jednoj kafeteriji u Njegoševoj ulici, potpuno zbijeni, kao da su sami na svetu. Nisu se ni trudili da se sakriju, naprotiv, izabrali su sto u bašti, tik uz trotoar, gde su prolaznici mogli jasno da ih vide. Delovali su veoma prisno, razmenjivali nežnosti i nisu skidali osmeh s lica - ispričao je izvor za Informer.

Koliko je Jelisaveta starija od Pavla Mensura?

Inače, Jelisaveta ima 37 godina, a njen 11 godina mlađi kolega i dečko Pavle Mensur ima 26 godina.