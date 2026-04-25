Istoričar Čedomir Antić izjavio je danas da smatra da Srbiju izbori u ovom trenutku ne spasavaju, već da je spasava sloga koja se u ovo vreme u kojem živimo gradi, kako je istakao, dogovorom.

Antić je za Tan‌jug rekao da je od početka blokada bio kritičar, kako kaže, „studentskog fundamentalističkog kulta - blokadera, zato što je on po svojoj suštini totalitaran”.

Dodao je da mu je drago što su se sada, bez obzira na to što ima poteškoća, ti studenti koji su politički angažovani, a njih nema mnogo, ipak okupili oko ideje da idu u parlament.

Prema rečima Antića, već dugo vremena postoji sumnja nad izbornim procesom, ali stranke opozicije neprekidno izlaze na izbore.

„Kada nisu izašle u vanredno vreme korone, nisu imale antiizbornu kampanju, pa su prošle vrlo loše. I za razliku od one antiizborne kampanje iz 1997, koja je galvanizovala opoziciju, Milošević je ostao sam sa radikalima, ovde se nije ništa dogodilo. Tako da bilo bi logično da se prvo dogovorimo. Totalitarni blokaderski pokret, pošto nije uspeo, jer nije bio demokratski, nije imao racionalne ciljeve, oni su onda posle 15. marta, podstaknuti velikim skupom, rekli: „ali mi sad tražimo izbore” sa idejom da nije ni bitno da li je mačka crna ili bela, da li je država demokratska ili nije, idemo da oborimo vlast”, rekao je Antić.

Podsetio je da su iz tog, kako kaže, studentskog fundamentalističkog kulta, govorili: „država, to smo mi”.

Antić je istakao da je logično da se pregovara, bez obzira na to da li smatramo da je sagovornik idealan ili ne.

„Potrebno je da se postigne neki kompromis da se ide na izbore, zato što ja mislim da nama u ovom trenutku ne treba revolucija”, kaže Antić.

Ukazao je da su izbori u 15 lokalnih samouprava pokazali da kad se sve sabere, i povećanje izlaznosti i studentski pokret i Beograd, Novi Sad i Niš, koji su, kako smatra, više opozicioni nego ostatak Srbije, novih glasova koji su došli zahvaljujući blokadama je 11 ili 12 odsto.

Antić je dodao da iskustva od 1990. godine govore da ako hoćete da pobedite vlast koja ima veliku moć i koja ima resurse morate imati jedinstveni blok.

„Da biste imali jedinstveni blok vi morate da nađete najpopularniju ličnost, a ne rektora koji je tu uz mnogo razmišljanja došao, pa nikad nije držao govor da ga nije čitao, nema jasne političke ideje, bio je izbor vlasti pre nekoliko godina kada je išao protiv bivše rektorke Ivanke Popović. Tu nema novog kvaliteta”, smatra Antić.