Metak je pravo kroz prozor uleteo u analni otvor čoveka koji je u tom trenutku imao odnos sa svojom ljubavnicom

Najbizarniji zločin ikad počinjen u Srbiji svakako je onaj iz devedesetih godina na jugu Srbije kada je muškarac, usred ljubavnog odnosa sa ljubavnicom u njenoj kući, iznenada počeo da se previja od bolova i gubi svest!

Žena je, uprkos mogućim posledicama po svoj brak, odlučila da pozove Hitnu pomoć. Muškarac je, pre nego što je u bolnici izdahnuo, jedino uspeo da izgovori da ga užasno boli stomak.

Odlučeno je da se obavi obdukcija. Spoljašnjim pregledom tela obducenti nisu ustanovili ništa sumnjivo, ali su naknadno uvideli da su čoveku iskidani svi unutrašnji organi. Potom su u donjem delu stomaka pronašli projektil!

Usledila je opšta neverica, jer kod preminulog nije bilo ulazne rane. Postavilo se pitanje - odakle je metak ušao u njegovo telo (?!) Šokiran ovim otkrićem, obducent je pozvao kolege u pomoć. Telo je još jednom detaljno pregledano i stariji obducent je otkrio malu ranicu na analnom otvoru žrtve!

Utvrđeno je da je smrtonosno zrno upravo kroz taj deo tela uletelo u stomak nesrećnog ljubavnika. Počela je istraga. Prva osumnjičena za ubistvo bila je ljubavnica koja je rekla da nema nikakve veze sa tim.

Drugi na udaru našao se njen muž, ali čovek, koji nije ni pretpostavio da ga supruga vara, imao je jak alibi - bio je na poslu u trenutku zločina.

Na ženinim rukama nije bilo ostataka barutnih čestica, a i policajci su došli do zaključka da ga nikad ne bi ubila u svojoj kući, čak i da je bilo problema između njih dvoje. Najintrigantnije od svega je bilo što, posle detaljnog pregleda sobe, nije uočen niti jedan trag koji bi ukazivao da je u njoj pucano.

Pozvani su najveći stručnjaci iz domena forenzike iz Beograda. Krenuli su bukvalno da istražuju centimetar po centimetar prostora i upornost je dala rezultat. Kako je postojala pretpostavka da je metak uleteo kroz prozor, pošto je u vreme odnosa dvoje ljubavnika on bio otvoren, uskoro je uočeno da su na zavesi, koja je bila inače mrežasta, pokidana dva okca.

Sad se policija našla na velikom zadatku - kako i gde naći osobu koja je taj metak ispalila (?!) Ispostavilo se da je život pokojnog bio bez mrlje, ako se izuzme izlet sa udatom ženom u čijoj kući je skončao, i da niko nije imao razloga da ga ubije.

Počela su ispitivanja meštana sela da li je neko tog dana pucao, ali svaki pokušaj da otkriju počinioca bio je bezuspešan.

Pošto u mestu u kom se kobnog dana desio nesrećni slučaj nije bilo nikakve pucnjave, inspektori su otišli u susedno selo gde su čuli od jednog meštanina informaciju koja im je bila prvi trag ka rešavanju ovog misterioznog slučaja.

Rukovodeći se tim, istraga inspektore odvodi do jedne kuće gde su zatekli domaćina, inače vojnog penzionera. Pitali su ga da li ima oružje i kad ga je koristio. On im je odgovorio da je baš tada čistio pištolj i da je pre toga ispalio metak u vazduh.

Forenzičari su uporedili metak, pronađen u telu pokojnog, i tako utvrdili da je ubijen iz tog oružja. Naime, projektil koji je usmrtio muškarca usred ljubavnog čina, putovao je kilometre i slobodnim padom završio u njegovom analnom otvoru!

Policija je tada ocenila da je verovatnoća da neko strada na takav način ravna nuli, ali da se to ipak dogodilo. Vojni penzioner osuđen je za ubistvo iz nehata.