Stravičan zločin dogodio 25. aprila 2019. godine kada je u jednoj vikendici u Vrdniku hicem iz pištolja usmrćen Beograđanin Nemanja Grčić (37)

Za njegovu smrt osumnjičeni su i osuđeni Nemanjina nevenčana supruga Danijela Đilasović (50) iz Beograda i Zoran Dimić (59) iz Subotice, za kojeg je tokom sudskog postupka utvrđeno da je tada bio njen ljubavnik.

- Iako kažu da vreme leči sve, nema dana da ne pomislim na pokojnog sina, a ni posle toliko vremena nisam saznao šta je bio motiv tog zločina - kaže Nemanjin otac Jovan Grčić.

Prvooptuženog Dimića, Viši sud u Sremskoj Mitrovici je osudio na 15 godina zatvora zbog teškog ubistva, dok je za nedozvoljeno nošenje oružja kažnjen sa šest, pa mu je izrečena jedinstvena kazna od dve decenije robije. Đilasovićeva je zbog krivičnog dela ubistvo u pomaganju osuđena na osam godina zatvora. Nakon uloženih žalbi, Apelacioni sud u Novom Sadu je preinačio presudu Višeg suda u Sremskoj Mitrovici i Dimiću smanjio kaznu na 15 godina.

- Oni su u zatvoru, Dimić je u Sremskoj Mitrovici, a Đilasovićeva je već tri godine u Požarevcu. Dve devojčice, koje imaju Danijela i Nemanja, sve znaju i one žive kod nas. Jedna pohađa šesti razred, druga je dve godine mlađa. Divna deca - priča Jovan, koji im je hranitelj, dok je starateljstvo dodeljeno beogradskom Centru za socijalni rad.

- Jednom mesečno ih vodim u zatvor da vide majku. Moja žena i ja smo odnedavno penzioneri, pa sada imamo više vremena da se posvetimo njima. Ne znam šta da kažem, prošlo je već sedam godina, a Nemanja mi sve više nedostaje. Nisam zadovoljan izrečenim kaznama, ali tako je sud odlučio - kaže nautešni otac.

Prema optužnici tužilaštva, Danijela je namamila supruga da borave u vikendici, zatim ostavila otvorena vrata i tako Dimiću omogućila da nesmetano uđe u apartman i ubije Grčića. Nemanja je ležao na krevetu, a kada je ugledao Zorana da ulazi u sobu, skočio je prema njemu i onda je usledilo rvanje dvojice muškaraca, nakon čega je ispaljen hitac iz pištolja sa prigušivačem. Grčić je smrtno stradao od metka koji ga je pogodio u srce.

