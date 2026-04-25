Poznata influenserka Klaudia Zakrževska, poznata kao Klaudiaglam, tragično je preminula nakon što ju je udario automobil ispred noćnog kluba u Sohou.

Ona je prethodno bila u kritičnom stanju u bolnici, nakon što su ona i još dva pešaka povređeni u ranim jutarnjim satima u nedelju.

Finalistkinja emisije "The X Factor", Gabrijel Karington (29) iz Mančestera, pojavila se u utorak pred sudom, gde je optužena za pokušaj ubistva koleginice influenserke Klaudije, nakon navodne svađe ispred kluba.

Policija je u ponedeljak uveče, oko 36 sati nakon incidenta, podigla optužnicu protiv Karington za pokušaj ubistva, nanošenje teških telesnih povreda sa namerom, nanošenje lakših telesnih povreda, opasnu vožnju i vožnju pod dejstvom alkohola.

Snimci koji kruže društvenim mrežama navodno prikazuju trenutak u kojem ostaje zaglavljena ispod vozila, dok okupljeni pokušavaju da joj pomognu.

Na sudu je u utorak navedeno da je u nesreći radnik obezbeđenja Anuš Čiče, u pedesetim godinama, zadobio povrede koje će mu promeniti život, dok je treća žena, Latiša Armstrong, u tridesetim godinama, prošla sa lakšim povredama zgloba.

Više od deset članova porodica i prijatelja i Karington i Klaudije prisustvovalo je ročištu u prepunoj sudnici, zajedno sa sudskim stražarima.

Prema sudskim dokumentima, u trenutku hapšenja bila je iznad zakonom dozvoljene granice alkohola u krvi.