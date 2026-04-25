Jedna žena izgubila je život nakon izbijanja požara u stambenoj zgradi u Rijeci.

Policiji je stigla dojava da su se pojavili plamen i dim na adresi Vukovarska 25, nakon čega su na mesto događaja hitno upućene vatrogasne ekipe i Hitna pomoć.

Odmah po dolasku i ulasku u stambeni prostor zahvaćen vatrom, interventne službe su nažalost pronašle telo ženske osobe.

Vatrogasci su uspeli da lokalizuju i ugase požar pre nego što se proširio na susedne stanove, čime je sprečena još veća materijalna šteta i potencijalna opasnost za ostale stanare zgrade.

Tačan uzrok smrti žene i uzrok izbijanja vatre znaće se po završetku istrage i dostavljanju rezultata potrebnih veštačenja.

Alo/Novi list

BONUS VIDEO