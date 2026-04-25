Osamnaestogodišnja T. M. iz Podgorice, sa stalnim boravkom u Tivtu, osumnjičena je da je poslala lažne dojave o postavljenim eksplozivnim napravama u Srednjoj umetničkoj školi "Vasa Pavić".

- T. M. je, kako se sumnja, izvršila navedeno krivično delo na način što je 20. aprila, dok se nalazila u Budvi, zajedno sa A. B. (42), državljaninom Bosne i Hercegovine, koji je prethodno lišen slobode zbog krivičnog dela lažno prijavljivanje, koristeći njegov mobilni telefon, uputila mejl preteće sadržine na adresu škole, u kojem je navedeno da su u objektu postavljene eksplozivne naprave - saopšteno je iz Uprave policije

Protiv T. M. je, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, nakon sprovedene kriminalističke obrade i prikupljenih potrebnih obaveštenja, podneta krivična prijava zbog sumnje da je počinila krivično delo izazivanje panike i nereda.

Alo/Vijesti