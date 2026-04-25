Dečak (13) povređen je juče u Novom Sadu kada mu je, kako se sumnja, u ruci eksplodirala neka vrsta eksplozivne naprave.

Incident se dogodio oko 16 časova, na uglu Temerinske i Primorske ulice, kada je dete u smeću pronašlo i slučajno aktiviralo eksplozivnu napravu.

Prema prvim nezvaničnim informacijama, dečak je pronašao za sada neidentifikovanu eksplozivnu napravu i izvukao osigurač, a prilikom eksplozije mu je povređena ruka. On je prevezen u dečju bolnicu i nije životno ugrožen.

Sumnja se na pirotehniku

Policija istražuje o kojoj je tačno eksplozivnoj napravi reč, a izvor upućen uz slučaj kaže da se sumnja da nije u pitanju upaljač ručne bombe, kako se prvobitno mislilo.

- Da je eksplodirala bomba, detonacija bi bila daleko jača, a posledice veće. Dečak sigurno ne bi prošao samo sa povredom prsta, a zvuk bi odjeknuo daleko - objašnjava sagovornik i dodaje:

- Sumnja se da je u pitanju neka vrsta pirotehnike koja je nemarom bačena u kantu za smeće. Vrlo je verovatno da ta naprava ne bi eksplodirala sama od sebe i ne bi izazvala nesreću, međutim, okolnosti su bile drugačije. Zato se mora biti što obazriviji kada je reč o pirotehnici. Upotrebljavati, čuvati i odlagati tačno po uputstvu za korišćenje. Meni izgleda kao da je neka jača petarda pukla detetu u rukama ili nešto slično tome, ali policija i dalje utvrđuje vrstu naprave - kaže izvor.

Komšija nije čuo eksploziju

Novosađani koji žive u neposrednoj blizini mesta nesreće priznaju da su zabrinuti za bezbednost svojim porodica, pogotovo mališana, te apeluju da službe pojačaju kontrolu u tom delu naselja.

Jedan od prvih komšija svojim svedočenjem potvrdio je sumnje da nije u pitanju bomba.

- Živim u blizini, a i radim u blizini. U tom sam periodu baš bio na terasi i gledao ka mestu gde se dogodila nesreća. Iskreno, nisam čuo nikakvu eksploziju, ali sam video dosta policije i haosa kasnije. Ne znam kako je moguće da pukne bomba, a da ja koji sam u tom momentu napolju i na tako maloj razdaljini to ne vidim i ne čujem. Nisam video dečaka, ali pošto je u blizini Najlon pijaca, klinci se često tu okupljaju ne bi li pronašli neke korisne stare stvari ili otpatke sa tezgi koji njima znače - rekao je jedan od komšija.

Deca skupljaju bačene stvari

- Dečak sigurno nije iz našeg komšiluka, ali dete je dete. Petkom i subotom se često okupe deca iz više naselja kod Najlon pijace kako bi odnosili kući stvari koje su bačene. Prvo, šta rade ta deca tu? To mesto treba kontrolisati i sprečiti decu da se bave tim poslovima. Ona treba da se igraju, a ne da skupljaju sirovine i ulaze u kante za smeće. Druga stvar, ja imam unuče. Ne daj Bože da se bomba aktivirala u njegovim rukama. Ne mogu da zamislim kako je njegovim jadnim roditeljima... Šta uopšte bomba radi u komunalnom otpadu? Mi u okruženju nemamo, da ja znam, neko vojno lice ili osobu koja bi imala dozvolu za posedovanje bombe. Onaj ko se time bavi, sigurno zna da oružje ne sme bacati u kantu za đubre. Mislim da je u pitanju ilegalno držanje eksplozivnih materija, ali to niko ne zna - rekla je jedna zabrinuta komšinica.

Policija je obavila uviđaj i radi na utvrđivanju svih okolnosti ovog događaja.

