Britanac Džensen Vesthed (20), koji je uspeo da prokrijumčari kokain iz Velike Britanije u Dubaji preminuo je nakon što mu je jedan od paketića droge pukao u stomaku.

Ovaj tragični incident dogodio se u oktobru 2024., pošto je prethodno pred ulazak u avion progutao više kesica droge visoke klase. Osumnjičeni su pohapšeni tek krajem 2025. godine!

Džensen je stigao do Dubaija i prošao kroz imigracionu kontrolu bez kaznene kazne. Nažalost, pronađen je mrtav dva dana kasnije u hotelu "Avalon" sa tri zvezdice nakon što je kokain procurio u njegovo telo i izazvao predoziranje.

Nakon duge istrage, policija je posle toga uhapsila i optužila četiri osobe za udruživanje radi izvoza droge A klase. Jedna osoba od četvoro uhapšenih takođe je optužena za snabdevanje kokainom.



Policija Lankastera je saopštila: „Dana 2. decembra 2024. godine, Džensen Vesthed je progutao nekoliko paketa kokaina u hotelu u Mančesteru pre nego što se ukrcao na let sa aerodroma u Mančesteru, koji je stigao u Dubai 3. decembra 2024. godine.

Najmanje jedan od paketa kokaina mu je pukao u stomaku i on se predozirao.

„Rebeka Heč (17.12.1981), iz Hatfild Klouza, Tornton Klivlis; Glen Heč (15.06.1975), takođe iz Hatfild Klouza, Tornton Klivlis; Aleksandar Tofton (30.09.1993.) iz Tjuksberi Drajva, Litam Sent Ans i Stiven Stivenson (12.12.1988.) iz Sent Lorensa, Denton, Mančester, optuženi su za udruživanje radi izvoza i prodaje droge.

