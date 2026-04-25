Muškarac koji je sinoć pucao na dve osobe i ranio u sarajevskom naselju Sedrenik još uvek nije uhapšen. Policija traga za Almerom I. koji se dovodi u vezu s ovom pucnjavom.

Kako je potvrđeno iz Operativnog centra MUP-a Kantona Sarajevo, nema još uvek informacija o njegovom lišenju slobode.

- Ekipe su non-stop na terenu što se tiče toga – kratko je rečeno za „Avaz“.

Prema ranijim saznanjima „Avaza“ i sinoćnjim objavama, u pucnjavi su ranjena dvojica braće Nihad i Nedim L..

Sinoć je glasnogovornica Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Mersiha Novalić potvrdila da su dve povređene osobe prevezene u bolnicu, gde se utvrđivao stepen njihovih povreda.

- O događaju je obavešten dežurni kantonalni tužilac, dok se policijski službenici nalaze na terenu i poduzimaju potrebne mere – potvrđeno je sinoć.

Podsećamo, Almer I. je od ranije poznat policiji, više puta je osuđivan, a krajem prošle godine ranjen u Starom Gradu.

