Ova jednostavna metoda pomaže vam da proverite da li je došlo do nestanka struje dok niste bili kod kuće – i da li je hrana u zamrzivaču bezbedna za upotrebu.

Zašto je važno proveriti zamrzivač

Zamrzivač je danas neizostavan deo svakog doma. U njemu čuvamo meso, gotova jela i razne namirnice koje treba da ostanu dugo sveže.

Međutim, čak i kratak prekid struje može dovesti do toga da se hrana:

odledi

delimično pokvari

ponovo zamrzne

Ovaj proces može biti opasan po zdravlje, jer bakterije mogu da se razviju iako hrana ponovo izgleda zamrznuto.

Problem je što po povratku kući često ne možete znati da li se to dogodilo.

Kako funkcioniše trik sa novčićem

Ovaj jednostavan test možete uraditi pre nego što odete na put ili duže odsustvo.

Potrebno je:

čaša

voda

novčić

Postupak:

Napunite čašu vodom do pola Stavite je u zamrzivač dok se voda potpuno ne zaledi Na zaleđenu površinu stavite novčić Vratite čašu u zamrzivač

Šta znači položaj novčića

Kada se vratite kući, dovoljno je da proverite gde se nalazi novčić:

Na vrhu leda – zamrzivač je radio bez prekida i hrana je bezbedna

– zamrzivač je radio bez prekida i hrana je bezbedna Na dnu čaše – led se otopio i ponovo zaledio, što znači da je verovatno došlo do nestanka struje

U tom slučaju postoji rizik da je hrana bila odleđena, pa se preporučuje oprez ili bacanje kvarljivih namirnica.

Zašto je ovaj trik koristan

Ovaj trik je jednostavan, ne zahteva dodatne uređaje i može vam pomoći da izbegnete neprijatnosti ili čak trovanje hranom.

Uz samo nekoliko koraka i osnovne stvari koje već imate kod kuće, možete biti sigurni da znate šta se dešavalo u vašem zamrzivaču dok niste bili tu.