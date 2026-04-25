- Jasenovac je daleko brutalniji od Aušvica - reči su Gideona Grajfa, poznatog istoričara specijalizovanog za Holokaust, koje najbolje opisuju užas koji se dešavao našem narodu na prostoru ustaške Nezavisne Države Hrvatske (NDH). Jedna od fotografija iz tog perioda ukazuje na nečovečnu brutalnost i hladnokrvnost - žrtve su terane da kopaju svoj sopstveni grob pre nego što budu izmasakrirane na najgori mogući način!

Po izbijanju Drugog svetskog rata na teritoriji nekadašnje Kraljevine Jugoslavije osnovana je zločinačka Nezavisna Država Hrvatska čiji je glavni cilj bio sistematsko istrebljivanje Srba, ali i drugih naroda. Jevreji, Romi, a specijalno Srbi bili su glavna meta ustaških zveri... koji su dužom cele svoje fašističke države organizovali racije i čitave sisteme logora. Takav je bio i Jasenovac, koji danas predstavlja jedan od simbola stradanja našeg naroda u NDH. Jasenovac je bio sistem sastavljen od više logora u kojem je oko 800.000 ljudi ubijeno na najbrutalniji mogući način. Sumnja se da broj žrtava prelazi i broj od milion, budući da ostaci mnogih Srba nikada nisu ni pronađeni - žrtve su spaljivanje u pećnicama, bacane u Savu, zakopavane i kasapljenje... tako da teško da će ikada moći sve žrtve da se pobroje. NDH je donela niz diskriminatornih zakona, koji su se najviše odnosili na Srbe, a njihov glavni cilj je bio uništiti sve pravoslavce. Najmanje 500.000 Srba ubijeno je samo u Jasenovcu, a gde su ostali logori koji su se nalazili širom te zločinačke države, što ukazuje na stravičan broj stradanja pripadnika našeg naroda na prostoru današnje Hrvatske i BiH.

Mržnja prema Srbima bila je izražena do te mere, da su osmislili više od 50 metoda i načina za ubijanje svojih žrtava - odsecanje glava, sakaćenja tela, spaljivanje živih žrtava, skakanje po ranama i stomaku žrtava, pa i dece, izgladnjivanja, kasapljenje takozvanim srbosjekom, odsecanje ušiju, jezika, genitalija, vađenje očiju, ubijanje čekićima, maljevima, igranje fudbala s glavama žrtava, nabadanje beba i dece na bajonet, bacanje živih ljudi u kreč i pod zemlju. Pravljenje „srbosjeka“ najbolje opisuje koliku mržnju su osećali prema pripadnicima našeg naroda. Jasenovac je takođe jedini logor na svetu koji je imao poseban odeljak za decu. Najmanje 20.000 dece ubijeno je u ustaškom iživljavanju u Jasenovcu. Nad brutalnošću ustaša zgražavali su se čak i nacisti, a najveći stručnjaci sveta smatraju da su Jasenovac, kao i ostali ustaški logori bili okrutniji i veća mesto zla nego što su bili Aušvic i Mauthauzen.

Postoje brojne fotografije i svedočanstva o zverstvima ustaškog režima, a jedna od fotografija koja rastužuje celu naciju je i ona na kojoj se vidi žrtva Jasenovca, a oko nje okupljene ustaše u uniformama teraju žrtvu da kopa svoj sopstveni grob pre nego što je izmasakriraju. Fotografija koja budi bes i bol istovremeno duboko je urezana u sećanje srpskog naroda, kao i brojne druge, naročito one na kojima se vide deca.

Podsetimo, NDH je osnovana 1941. godine i prostirala se na teritoriji današnje Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, tačnije Srema. Jasenovac je gotovo jedini logor na svetu gde su preostali logoraši na kraju rata sami organizovali proboj. Veliki broj logoraša je stradao prilikom proboja 22. aprila 1945, a ustaše su spasle veći deo prostorija i mučilišta kako bi zatrli svaki trag svog zločina. Genocid nad Srbima biće zauvek upamćen uprkos željama brojnih da se zaboravi.



Nažalost, današnja Hrvatska nije mnogo odmakla kada je u pitanju diskriminacija Srba i revizija istorije. Umanjenje broja žrtava je nešto što je standardno za njihov establišment, donose se zakoni protiv ćirilice, a na godišnjicu proboja Jasenovca, često se čuju razne revizionističke ideje o genocidu nad Srbima. Dok neki ističu da je to bio samo radni logor, ili čak predivno mesto za uzgajanje dečice, drugi uporno Jasenovac i NDH predstavljaju kao tvorevinu gde su stradali Hrvati i gde su najveće žrtve samo Hrvati. Mnogi pozivaju na molitvu za jasenovačke žrtve „naše stradale Hrvate”, a čak je jedan mladić na društvenim mrežama citirao stravično tumačenje zločinca Franje Tuđmana, koji je samo nastavio ono što je NDH započela. Naravno uz pesmu Marka Perkovića Tompsona.

„Kao hrvatski predsednik, polažem venac svim žrtava fašističkog i komunističkog terora u jasenovačkom logoru. Jer ne treba zaboraviti da je Jasenovac od 1945. do 1948 bio komunistički logor u kojem su skončali mnogi Hrvati, pripadnici ustaških i domobranskih postrojbi, zarobljenih na križnom putu“, rekao je monstrum iskrivljujući istinu.

BONUS VIDEO