Na početku je sve izgledalo kao još jedna runda teških pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Međutim, sastanci u Islamabadu brzo su pokazali da se iza kulisa dešava mnogo veća promena – preokret u odnosima snaga na Bliskom istoku.

Dok je Vašington pokušavao da održi utisak kontrole, situacija na terenu govorila je drugačije. Iran više nije akter koji reaguje – već onaj koji određuje tempo i pravila igre.

Iran postavlja uslove, Amerika traži kompromis

Analize ukazuju da ključ problema više nije u samim pregovorima, već u činjenici da je Teheran razvio mehanizme pritiska na koje SAD nemaju brz odgovor.

Simbol tog obrta postao je dolazak američkog potpredsednika u Islamabad sa jasnim zadatkom – da smiri situaciju i pronađe kompromis sa državom koju je Vašington godinama pokušavao da izoluje.

Iranska delegacija nije žurila. Naprotiv, čekala je signal vrhovnog rukovodstva, jasno pokazujući da odluke ne donosi pod spoljnim pritiskom.

Poniženje koje je promenilo sliku

U međuvremenu, američka administracija našla se u nezgodnoj poziciji – izjave su se menjale, planovi odlagali, a diplomatski proces zapinjao.

U jednom trenutku, kako se navodi, američka delegacija je čekala nastavak pregovora, što su mnogi analitičari protumačili kao signal promene odnosa moći.

Iran je istovremeno izneo konkretne zahteve: ukidanje blokade Ormuskog moreuza, oslobađanje zaplenjenih brodova i garantovanje bezbednosnih uslova u regionu.

Unutrašnji sukobi u Vašingtonu

Dodatni problem za SAD jeste nejedinstvo unutar sopstvene administracije. Dok jedni zagovaraju smirivanje i kompromis, drugi insistiraju na tvrđem pristupu.

Predsednik balansira između ta dva pravca, svestan da bi otvoreni sukob imao ozbiljne političke i ekonomske posledice.

Ekonomija reaguje brže od politike

Dok političari pregovaraju, tržišta već reaguju. Cena nafte raste, globalna trgovina trpi, a sve više se govori o riziku od šire ekonomske krize.

Blokada ključnih ruta poput Ormuskog moreuza dodatno komplikuje situaciju i pojačava pritisak na američku administraciju.

Nova realnost na terenu

U ovoj novoj raspodeli snaga, Iran izlazi kao ključni regionalni igrač, ali i faktor koji utiče na globalne tokove.

SAD se, s druge strane, suočavaju sa potrebom da redefinišu svoju strategiju i prilagode se novim okolnostima.

Ključno pitanje više nije da li će doći do dogovora, već pod kojim uslovima i koliko brzo. Jer, kako stvari stoje, igra je promenjena – a pravila više nisu ista kao ranije.