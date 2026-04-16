

Dino Ćorić, Nikola Pranjić i Armin Šljivo osumnjičeni su ubistvo Adnana Metanovića Švabe u sarajevskom naselju Dobrinja.

Reč je o sinu poznatog estradnog menadžera Ruždije Metanovića, koji je kako se sumnja, brutalno pretučen, a zatim bačen sa zgrade. Od zadobijenih povreda mladić je preminuo.

Prema navodima Tužilaštva KS, oni su satima tukli Metanovića u njegovom stanu u noći s 12. na 13. april, a onda ga bacili s balkona na šestom spratu. On je u trenutku bacanja s balkona još bio živ.

Prema informacijama "Avaza", Dino Ćorić je ranije osuđivan i služio je zatvorske kazne.

Danas se očekuje odluka Kantonalnog suda u Sarajevu o pritvoru za sve tri osumnjičene osobe.

Alo/Avaz.ba

BONUS VIDEO