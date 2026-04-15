Specijalno državno tužilaštvo donelo je naredbu o sprovođenju istrage i time pokrenulo krivični postupak protiv: Lj. M., M. O., D. K., R. Ž., M. V., N. S., P. L., R. Ž. i M. K, zbog krivičnih dela stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.
Predmet krivičnog postupka je delovanje kriminalne organizacije koju su organizovali sada optuženi V. U., R. Z. i S. K, čiji su pripadnici postali okrivljeni i druga lica, sa ciljem krijumčarenja opojne droge kokain iz Južne Amerike u Evropu i Australiju, kao i krijumčarenje 903 kilograma ove vrste droge u junu 2020. godine, koje je sprečeno delovanjem australijskih organa za sprovođenje zakona, navodi se u saopštenju SDT-a.
Specijalno državno tužilaštvo je ranije, protiv tri organizatora kriminalne organizacije i još 22 njena pripadnika, podiglo optužnice za krivično delo stvaranje kriminalne organizacije i više krivičnih dela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. Optužnice su potvrđene, a glavni pretres je u toku pred Višim sudom u Podgorici.
