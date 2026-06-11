„Radila sam kao medicinska sestra u Domu zdravlja Prečko, velikoj ambulanti sa mnogo pacijenata. Tokom pandemije kovida obavljala sam i poslove vakcinacije, pa sam, između ostalog, vakcinisala građane na Zagrebačkom velesajmu i u jednoj školi.

Imala sam ovlašćenje da unosim podatke o vakcinisanim osobama u registar, ali sam u njega unosila i podatke o ljudima koje nisam vakcinisala. Za to sam dobijala između 50 i 100 evra po osobi. Zbog toga sam na kraju optužena i sama sebi uništila život.“

Ovo je danas, u nastavku suđenja pevaču Tony Cetinski i još četvoro optuženih u takozvanoj aferi sa kovid-potvrdama, izjavila medicinska sestra Petra Rumiha. Prema sopstvenom priznanju, ona je tokom 2021. godine, u vreme pandemije, lažno evidentirala vakcinaciju najmanje 242 osobe protiv kovida, za šta je primila oko 22.000 evra. Prema pojedinim nezvaničnim procenama, broj osoba uključenih u ovu šemu mogao bi da bude veći od hiljadu.

Petra Rumiha je na suđenju saslušana kao svedok. U martu 2024. godine sklopila je sporazum sa USKOK, nakon čega je osuđena na dve i po godine zatvora, od čega je godinu dana morala da provede iza rešetaka, dok je ostatak kazne uslovan uz rok provere od pet godina.

Pored nje, USKOK je za davanje mita optužio i 242 osobe koje su koristile lažne potvrde, među kojima je bio i Cetinski, kao i više manje ili više poznatih ličnosti iz javnog života. Od ukupno 243 prvobitno optužena, gotovo svi su priznali krivicu i nagodili se sa tužilaštvom, dok su Cetinski i još četvoro optuženih ostali pri tvrdnji da nisu krivi.

„Nikada nisam srela Tonija Cetinskog. Poznajem ga samo iz medija kao pevača. Niko od ovih optuženih nije bio moj pacijent. Moguće je da sam Cetinskog zaista vakcinisala na Velesajmu, ali to ne mogu sa sigurnošću da tvrdim“, rekla je Rumiha odgovarajući na pitanja advokatice pevača, koji danas nije prisustvovao suđenju.

Tužilaštvo je posebno zanimalo da li je Rumiha u vreme kada je u evidenciji navedeno da je vakcinisala Cetinskog bila na poslu ili na bolovanju.

„Bila sam na bolovanju. Slomila sam nogu i nisam radila dva do tri meseca“, izjavila je ona pred sudom.

Jutarnji list