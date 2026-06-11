Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu danas je uhapšen zamenik komandanta Interventne jedinice 92 Dežurne službe Policijske uprave za grad Beograd, M. J., za kojim se prethodno tragalo.

Kako se sumnja, on je zajedno sa kolegama iz Interventne jedinice učestvovao u sprečavanju procesuiranja Saše Vukovića Bosketa nakon incidenta koji se dogodio 5. novembra prošle godine u restoranu „Steak and Wine Bar“. Prema navodima istrage, Vuković je tada, nakon verbalnog sukoba sa Milošem Nilovićem, poznatim pod nadimkom Runjo, pucao u prisustvu brojnih gostiju.

Dan ranije uhapšena su četvorica pripadnika Interventne jedinice, kao i direktor pomenutog restorana.

Saša Vuković Boske već se nalazi u pritvoru zbog sumnje da je 12. maja hicima iz pištolja ubio Aleksandra Nešovića, a zatim uz pomoć saučesnika sakrio njegovo telo. Posmrtni ostaci pronađeni su naknadno u buretu zakopanom u blizini Jarkovačkog jezera.