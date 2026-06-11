Dve osobe teško su povređene u saobraćajnim nesrećama koje su se dogodile tokom noći u Beogradu, rečeno je u Hitnoj pomoći.

Motociklista je zadobio teške povrede prilikom obaranja u Požeškoj ulici na Banovom brdu u 19 časova.

U udesu u ulici Vitezova Karađorđeve zvezde na Zvezdari, biciklista (25), dostavljač kompanije "Wolt", teško je povređen u udesu i prevezen u bolnicu.

Ekipe Hitne pomoći tokom noći su obavile 132 intervencije od kojih su 22 bile na javnom mestu.

Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici, osobe sa bolovima u grudima i problemima sa gušenjem.