Dve osobe teško su povređene u saobraćajnim nesrećama koje su se dogodile tokom noći u Beogradu, rečeno je u Hitnoj pomoći.
Motociklista je zadobio teške povrede prilikom obaranja u Požeškoj ulici na Banovom brdu u 19 časova.
U udesu u ulici Vitezova Karađorđeve zvezde na Zvezdari, biciklista (25), dostavljač kompanije "Wolt", teško je povređen u udesu i prevezen u bolnicu.
Ekipe Hitne pomoći tokom noći su obavile 132 intervencije od kojih su 22 bile na javnom mestu.
Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici, osobe sa bolovima u grudima i problemima sa gušenjem.
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