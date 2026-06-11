Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije upozorilo je građane da su u prethodnom periodu zabeležene SMS i iMessage poruke u kojima se pošiljaoci lažno predstavljaju kao Uprava saobraćajne policije i od građana traže da putem internet linkova navodno izvrše uvid u dokaze o saobraćajnim prekršajima i plate novčane kazne.

Iz MUP-a ističu da Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava saobraćajne policije ne šalju obaveštenja o saobraćajnim prekršajima putem SMS ili iMessage poruka, niti na taj način zahtevaju plaćanje novčanih kazni.

Obaveštenja o saobraćajnim prekršajima i drugi službeni akti građanima se dostavljaju isključivo putem redovne pošte ili preko Portala eUprava, u skladu sa zakonom i propisanim procedurama.

Posebno upozoravaju da ovakve poruke najčešće stižu sa stranih telefonskih brojeva ili naloga koji nemaju nikakve veze sa državnim institucijama, što je jedan od prvih pokazatelja da je reč o pokušaju prevare.

Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala MUP-a ranije je identifikovala i uhapsila državljane Narodne Republike Kine koji su sa teritorije Srbije slali slične fišing poruke koristeći specijalizovane uređaje za masovnu distribuciju SMS poruka. Kako navode, aktuelna kampanja predstavlja novu verziju ovih prevara, a poruke se uglavnom šalju sa brojeva registrovanih u inostranstvu.

MUP apeluje na građane da ne otvaraju sumnjive linkove, ne unose lične podatke, lozinke, podatke o platnim karticama i druge osetljive informacije na nepoznatim internet stranicama, kao i da obrate pažnju na internet adrese koje nisu u vlasništvu državnih institucija.

Građanima koji prime ovakvu ili sličnu poruku savetuje se da je obrišu i prijave putem Nacionalne platforme za prijavu visokotehnološkog kriminala „Sajber straža“.

Ukoliko posumnjaju da je reč o prevari, preko platforme mogu dostaviti spornu poruku, internet stranicu ili drugi sadržaj na proveru i dobiti stručnu procenu rizika.

Ministarstvo unutrašnjih poslova poručuje da će nastaviti da preduzima sve mere radi otkrivanja i procesuiranja osoba koje zloupotrebom imena državnih institucija pokušavaju da prevare građane i pribave protivpravnu imovinsku korist.