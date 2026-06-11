Prema podacima meteorološkog radara, kiša trenutno pada u zapadnoj i centralnoj Srbiji, kao i na severu Vojvodine.
Trenutno je u Beogradu 18 stepeni, na severu zemlje 15-17 stepeni, dok je najtoplije na jugu zemlje gde nema padavina. U 9 izmereno u Nišu i Leskovcu izmereno je 25 stepeni.
Radarski snimci pokazuju kako će se vreme kretati danas:
9h:
13h
16h
18h
20h
23h
Snimak kretanja nevremena danas:
Upozorenje RHMZ
Republički hidrometeorološki zavod izdao je jutros upozorenje za područje Srbije na grmljavinske nepogode.
- Pljuskovi i grmljavine koji se u toku dana očekuju u jugozapadnoj, južnoj i jugoistočnoj Srbiji lokalno će biti praćeni gradom i olujnim vetrom. Republički hidrometeorološki zavod najavio je da će za konkretne lokacije izdavati hitna upozorenja 1 do 2 časa unapred - objavio je RHMZ.
Za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja jedan do dva sata unapred.
Upaljeni žuti i narandžasti meteoalarm
Kako je objavljeno na sajtu RHMZ, trenutno su pod narandžastim meteoalarmom Zapadna i Jugozapadna Srbija, Šumadija, Istočna i Jugoistočna Srbija, kao i Kosovo i Metohija, dok su ostali delovi naše zemlje pod žutim meteoalarmom.
Apel MUP-a
Povodom najavljenog nevremena oglasio se i Ministarstvo unutrašnjih poslova, apelujući na sve učesnike u saobraćaju da pokažu dodatnu opreznost i odgovornost. Saopštenje MUP možete pročitati u našoj odvojenoj vesti.
Kakvo nas vreme očekuje narednih dana možete pročitati u našoj odvojenoj vesti.
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