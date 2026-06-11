Prema podacima meteorološkog radara, kiša trenutno pada u zapadnoj i centralnoj Srbiji, kao i na severu Vojvodine.

Trenutno je u Beogradu 18 stepeni, na severu zemlje 15-17 stepeni, dok je najtoplije na jugu zemlje gde nema padavina. U 9 izmereno u Nišu i Leskovcu izmereno je 25 stepeni.

Radarski snimci pokazuju kako će se vreme kretati danas:

9h:

13h

16h

18h

20h

23h

Snimak kretanja nevremena danas:

Upozorenje RHMZ

Republički hidrometeorološki zavod izdao je jutros upozorenje za područje Srbije na grmljavinske nepogode.

- Pljuskovi i grmljavine koji se u toku dana očekuju u jugozapadnoj, južnoj i jugoistočnoj Srbiji lokalno će biti praćeni gradom i olujnim vetrom. Republički hidrometeorološki zavod najavio je da će za konkretne lokacije izdavati hitna upozorenja 1 do 2 časa unapred - objavio je RHMZ.

Za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja jedan do dva sata unapred.

Upaljeni žuti i narandžasti meteoalarm

Kako je objavljeno na sajtu RHMZ, trenutno su pod narandžastim meteoalarmom Zapadna i Jugozapadna Srbija, Šumadija, Istočna i Jugoistočna Srbija, kao i Kosovo i Metohija, dok su ostali delovi naše zemlje pod žutim meteoalarmom.

Apel MUP-a

Povodom najavljenog nevremena oglasio se i Ministarstvo unutrašnjih poslova, apelujući na sve učesnike u saobraćaju da pokažu dodatnu opreznost i odgovornost. Saopštenje MUP možete pročitati u našoj odvojenoj vesti.

Kakvo nas vreme očekuje narednih dana možete pročitati u našoj odvojenoj vesti.