Održavanje kuhinje čistom često podrazumeva borbu sa mestima koja retko vidimo, ali na kojima se uporno nakupljaju prašina i masnoća. Jedno od takvih mesta svakako je vrh kuhinjskih ormarića, koji mnogi čiste tek tokom velikog sezonskog spremanja.

Međutim, postoji jednostavan trik koji može značajno da olakša ovaj posao i uštedi vreme. Sve što vam je potrebno jeste običan pek papir.

Kako funkcioniše trik sa pek papirom?

Princip je vrlo jednostavan. Na gornju površinu kuhinjskih ormarića postavite listove pek papira tako da prekriju celu površinu.

Umesto da se prašina, masnoća i sitne nečistoće talože direktno na ormarićima, zadržavaće se na papiru. Kada dođe vreme za čišćenje, dovoljno je da papir uklonite i zamenite novim.

Na taj način izbegavate dugotrajno ribanje i uklanjanje tvrdokornih masnih naslaga koje se često stvaraju u kuhinji.

Kako sprečiti pomeranje papira?

U domaćinstvima gde postoji jače strujanje vazduha ili plafonski ventilatori, papir se može dodatno učvrstiti pomoću dvostrane lepljive trake.

Tako će ostati na mestu i sprečiti da prašina dospe ispod zaštitnog sloja.

Koliko često treba menjati papir?

Stručnjaci za organizaciju doma preporučuju da se pek papir menja na svaka tri do četiri meseca.

Mnogi ovaj zadatak povezuju sa promenom godišnjih doba ili sezonskim dekoracijama kako bi lakše zapamtili kada je vreme za zamenu. Na primer, novi papir možete postaviti tokom jesenjeg uređenja doma, a zatim ga promeniti nakon praznične sezone.

Ekološka alternativa

Za one koji žele da smanje količinu otpada, postoji i održivija opcija. Umesto bacanja, papir se može pažljivo skinuti, obrisati vlažnom krpom i ponovo koristiti ukoliko nije previše zaprljan.

Iako ćete i dalje morati da uklonite nakupljenu prašinu, čišćenje će biti mnogo jednostavnije nego ribanje samih ormarića.

Trik koji nije rezervisan samo za kuhinju

Ova metoda može se primeniti i u drugim prostorijama doma. Vrhovi ormara, komoda i visokih polica u sobama koje se ređe koriste takođe su idealna mesta za postavljanje zaštitnog sloja od papira.

Pre dolaska gostiju ili tokom redovnog spremanja dovoljno je da uklonite zaprašeni papir i postavite novi, čime ćete brzo osvežiti prostor bez velikog utroška vremena.

Mali trikovi poput ovog mogu značajno olakšati održavanje doma, posebno kada su u pitanju teško dostupna mesta koja često ostaju zanemarena mesecima.