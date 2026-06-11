Po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, policijski službenici Policijske stanice Novi Beograd uhapsili su državljanina Turske M. C. (44), zbog sumnje da je izvršio krivično delo polno uznemiravanje.

Kako je saopšteno iz tužilaštva, osumnjičeni se tereti da je 9. juna 2026. godine u Ulici Jurija Gagarina na Novom Beogradu počinio krivično delo polnog uznemiravanja.

Slučaj je policiji telefonom prijavila oštećena žena (35), nakon čega su policijski službenici identifikovali i uhapsili osumnjičenog. Tokom saslušanja, M. C. je, prema navodima tužilaštva, priznao izvršenje krivičnog dela.

Imajući u vidu da je reč o stranom državljaninu koji nema prijavljeno prebivalište niti boravište u Srbiji, javni tužilac je predložio sudu određivanje pritvora do 30 dana zbog opasnosti od bekstva.

Predlogu tužilaštva odlučiće nadležni sud.