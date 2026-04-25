Snažan tornado jačine EF4 pogodio je grad Enid 23. aprila u večernjim satima, ostavivši za sobom veliku materijalnu štetu i deset povređenih, saopštila je Nacionalna meteorološka služba (NWS) u Normanu.

Prema preliminarnim podacima, tornado je dostigao brzinu vetra od čak 274 km/h i kretao se putanjom dugom 15,3 kilometra. Formirao se jugozapadno od vazduhoplovne baze Vance u 20:11 po lokalnom vremenu, a raspršio se u 20:48, nakon što je 37 minuta pustošio šire područje Enida.

Najveća razaranja zabeležena su u stambenim zonama na širem području Endina. Brojne kuće ostale su bez krovova, dok su pojedini objekti potpuno uništeni. Komercijalne zgrade pretrpele su teška oštećenja, a došlo je i do prekida u snabdevanju električnom energijom i drugim komunalnim uslugama.

Tornado je zahvatio i delove vazduhoplovne baze Vance, kao i okolna naselja, gde su krhotine bile razbacane po putevima i dvorištima. Stručni timovi evidentirali su više zona oštećenja koje odgovaraju intenzitetu EF4, što ovaj tornado čini najjačim od ukupno šest potvrđenih tokom nevremena tog dana.

Guverner Oklahome Kevin Stit proglasio je vanredno stanje za pogođene okruge, koje će ostati na snazi narednih 30 dana. Ova odluka doneta je nakon što su tornada, snažni vetrovi i poplave izazvali ozbiljnu štetu u regionu.

„Moje misli i molitve su uz porodice i zajednice pogođene ovim razornim tornadima. Zahvalni smo što nije bilo ljudskih žrtava“, izjavio je Stit.

Nadležne službe nastavljaju procenu štete i pružanje pomoći pogođenim građanima, dok se zajednica suočava sa dugotrajnim procesom oporavka.

Ovo je prvi tornado jačine EF4 koji je pogodio okrug Garfield još od 1991. godine.

