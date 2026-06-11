U blizini Osnovne škole „Dimitrije Tucović“ u Kraljevu, na potezu prema zgradi Auto-moto saveza Kraljevi, juče ujutro se dogodio nesvakidašnji incident kada su sa kamiona ispale košnice sa pčelama.

Nakon pada košnica, veliki broj pčela našao se u vazduhu, zbog čega su ugroženi bili učenici, prolaznici, učiteljice i nastavnici koji su se u tom trenutku zatekli u blizini škole, budući da su počinjali časovi prve smene.

Prema rečima dr Olivere Kurćubić, načelnice Službe hitne pomoći Doma zdravlja Kraljevo, zbog uboda pčela pomoć je potražilo dvadesetak osoba, od čega desetoro dece.

– Svi su adekvatno zbrinuti i nije bilo jačih alergijskih reakcija. Na terenu su svi reagovali kako treba: građani su zatvorili prozore, vozači prozore automobila i sve je prošlo odlično kako je moglo da bude – kaže dr Olivera Kurćubić.

Očevici opisuju da je u jednom trenutku prostor oko škole i AMSS-a bio pun pčela.

Jedan od građana napisao je na društvenim mrežama da je, prolazeći automobilom pored škole, imao utisak „kao da je ušao u oblak pčela“, upozoravajući da je situacija posebno mogla da bude opasna za decu koja idu u školu i za pešake.

Drugi korisnik društvenih mreža naveo je da je jutros oko 8 časova, kada su košnice ispale sa kamiona, prizor izgledao „kao u horor filmovima“.

Posebne pohvale pojedini građani su uputili nastavnom osoblju OŠ „Dimitrije Tucović“, koje je, prema svedočenjima roditelja i prolaznika, brzo reagovalo i pokušalo da zaštiti decu. U jednoj objavi na društvenim mrežama navodi se da je jedna od učiteljica zadobila više uboda, primila terapiju, a potom se vratila nastavi.

Prema svedočenjima građana, pčele su se pojedinoj deci zaplitale i u kosu, što je dodatno izazvalo strah i paniku među učenicima.

Za sada nije poznato koliko je tačno košnica ispalo sa kamiona, niti pod kojim okolnostima je došlo do pada tereta.

Ovaj incident otvara i pitanje načina na koji su košnice bile obezbeđene tokom transporta.

Prevoz pčela ne tretira se kao klasičan prevoz opasnog tereta u smislu transporta opasnih materija, ali je selidba i transport pčelinjih zajednica posebno regulisana oblast. U Srbiji postoji Pravilnik o uslovima i načinu gajenja i selidbe pčela, sadržini uverenja o transportu, kao i uslovima za izdavanje saglasnosti da pčelari iz drugih zemalja mogu koristiti pčelinju pašu na teritoriji Republike Srbije.

Iako pčele nisu „opasan teret“ u istom smislu kao zapaljive, eksplozivne ili otrovne materije, događaj ispred škole u Kraljevu pokazuje da neadekvatno obezbeđen prevoz živih pčelinjih zajednica može ozbiljno da ugrozi bezbednost građana, posebno dece.

Očekuje se da nadležne službe utvrde kako je došlo do ispadanja košnica sa vozila i da li su tokom prevoza bile preduzete sve potrebne mere bezbednosti.

Krug