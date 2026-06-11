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Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski saopštio je da su ruske snage od početka nedelje izvele napade na 11 ukrajinskih regiona koristeći stotine dronova i vođene avionske rakete.

Ukrajinske snage nastavile su napade duboko na teritoriji Rusije, gađajući vojne i energetske objekte.

Među pogođenim ciljevima bili su vojni pogon u Čeboksariju i rafinerija nafte u Samarskoj oblasti.

Ruske vlasti tvrde da je protivvazdušna odbrana presrela više ukrajinskih dronova iznad Moskve i drugih regiona.

Načelnik odeljenja za rakete i artiljeriju ruskog Ministarstva odbrane Damir Davidov poginuo je u eksploziji automobila-bombe u Balašihi.

Bugarski ministar odbrane Dimitar Stojanov izjavio je da Bugarska više nema mogućnosti za dodatne isporuke oružja Ukrajini zbog kritično niskog nivoa vojnih zaliha.

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Požar u velikoj ruskoj rafineriji nafte na Krimu

Ruske vlasti su saopštile da je napad dronom izazvao požar u rafineriji nafte Afipski u Krasnodarskom kraju, strateškom energetskom objektu koji je više puta bio meta tokom rata.

Zvaničnici su takođe izvestili o civilnim žrtvama i šteti u Krasnodaru, dok su eksplozije, požari i mogući napadi na vojne objekte prijavljeni širom okupiranog Krima. Ukrajina nije komentarisala napade u vreme objavljivanja.

Ruski dronovi u akciji

Pripadnici jedinica za bespilotne sisteme u sastavu grupacije „Zapad“ uništili su oklopnu tehniku, artiljerijska oruđa i skladišta municije ukrajinskih snaga u Harkovskoj oblasti upotrebom baražne municije „Lancet“, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.



„Posade dronova ‘Lancet’ u sastavu grupacije ‘Zapad’ tokom izvršavanja borbenih zadataka uništile su oklopnu tehniku, artiljerijska oruđa i skladišta municije jedinica Oružanih snaga Ukrajine u zoni Specijalne vojne operacije u Harkovskoj oblasti“, navodi se u saopštenju.



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Ukrajinci se povukli iz Harkova

Tri borbene grupe 58. odvojene motorizovane pešadijske brigade Oružanih snaga Ukrajine napustile su svoje položaje na obodu sela Kazačja Lopanj u harkovskom pravcu, saopštile su ruske snage bezbednosti za RIA Novosti.

„Na severnom obodu Kazačje Lopanj, tri borbene grupe 58. motorizovane pešadijske brigade Oružanih snaga Ukrajine napustile su svoje položaje. Prilikom povlačenja, ukrajinski vojnici su digli u vazduh podrume u kojima su se nalazili posmrtni ostaci njihovih drugova“, rekao je izvor agencije.

Prema njegovim rečima, ruske jurišne jedinice nastavljaju ofanzivne operacije u području naselja, koje se smatra jednim od najvažnijih logističkih čvorišta Oružanih snaga Ukrajine u harkovskom pravcu.

Nestašica PVO projektila

Procenat oborenih balističkih raketa je smanjen zbog nedostatka raketa protivvazdušne odbrane, izjavio je portparol Ratnog vazduhoplovstva Ukrajine "Ignat".

„Postoje određena mesta gde možete dobiti rakete kojima se bliži kraj roka trajanja i najbolje ih je odložiti u Ukrajini“, rekao je on.

Ukrajinci napreduju u Zaporožju

Ukrajinske snage su nedavno napredovale u taktičkom području Kostjantinovka-Družkivka i u zapadnoj Zaporoškoj oblasti.

Ruske snage su nedavno napredovale u taktičkom području Kostjantinovka-Družkivka.

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