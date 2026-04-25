Trzavice između Maje Marinković i Asmina Durdžića iz dana u dan postaju sve izraženije, a kako ocenjuju i učesnici rijaliti programa Elita 9, njihov odnos sve više gubi stabilnost.

Iako pokušavaju da prevaziđu nesuglasice, svaka nova rasprava deluje burnije od prethodne, dok se dogovori koje postignu pokazuju kao kratkoročni.

Zbog toga mnogi sumnjaju u budućnost njihove veze, dok njih dvoje i dalje nastoje da dokažu suprotno.

Tim povodom oglasio se i Majin otac, Radomir Taki Marinković, koji nije krio zabrinutost zbog ćerkinog emotivnog života, ali je istovremeno otkrio da se trenutno nalazi u lošem zdravstvenom stanju.

-Poznavajući je, ona je sama rekla da je najgora kada je u emotivnom odnosu. Što se tiče rasprava sa Aneli i Stanijom, to su ženske rasprave. Neko sam ko žene ne bi vređao, takav sam. Kada je o tome reč, ne bih u taj deo zalazio lično. Svašta je svakako izrečeno. Što se tiče emotivnih veza, ne podržavam nijednu njenu vezu zbog ovoga što sam već naveo. Trenutno imam zdravstvenih problema, loše sam i ne mogu detaljno da pričam o svom stanju. Hvala na razumevanju - prekomentarisao je Marinković za Pink.

Marinkovićeva urla i grca u suzama zbog Asmina

Inače, Maja i Asmin su juče imali žustru svađu ispred Bele kuće, a obezbeđenje je neprestano stajalo između njih.

Razlog svađe je i ovog puta bila ljubomora s obzirom da joj je zasmetala opaska njegove bivše verenice Stanije Dobrojević, što je dovelo do kratkotrajnog raskida.

- Kome veruješ? Meni ili njoj? Nisam dobacivao, tako je bilo. Evo raskidam, evo, ako ti njoj veruješ, skloni se od mene, ja sam s tobom raskinuo, odj*bi od mene - urlao je Asmin.

- Ti to namerno radiš - počela je da plače Marinkovićeva.

- Sad ćeš videti kako se igra rijaliti, veruješ njoj, a dao sam ti poslednju šansu. Ti si za mene mrtva, dao sam ti poslednju šansu. Mene seljanka i divljakuša ne zanima, kad se izlečiš, onda mi se obrati. Prema tebi sam bio iskren, j*bala ti Stanija mater. Želim svadbu i rajsko i pet dana. Ništa nisi poštovala, je l' ti meni išta veruješ?! - nastavio je Durdžić.

- Je l' ti vidiš šta ti meni radiš? - vikala je Maja.