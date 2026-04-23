Peter Sijarto, ministar spoljnih poslova Mađarske, otkrio je da vodi ozbiljnu zdravstvenu bitku koja je, kako sam kaže, potpuno promenila njegov pogled na život i karijeru.

U intervjuu za mađarski portal Teleks, Sijarto je priznao da mu je prošle godine dijagnostikovana teška bolest, ali nije želeo da otkrije o čemu je tačno reč.

„Prošle godine mi je dijagnostikovana bolest koju, ako bih nekome rekao u lice, ne bi želeo da čuje“, rekao je on, naglašavajući da se odmah podvrgao hitnoj medicinskoj intervenciji nakon skrining pregleda.

Nakon prve operacije usledile su još dve manje, a iako su sve prošle uspešno, ministar se i dalje nalazi pod stalnim lekarskim nadzorom.

Sijarto ističe da je sve to na njega ostavilo dubok trag i nateralo ga da preispita prioritete, uključujući i svoju političku budućnost.

Iako je osvojio poslanički mandat, kaže da još nije siguran da li će ga prihvatiti, jer mora ozbiljno da razmotri kako će njegovo zdravstveno stanje uticati na dalji rad.

Posebno je istakao značaj porodice u ovoj odluci, naglašavajući da su mu sinovi, petnaestogodišnji Peter i dvanaestogodišnji Patrik, sada u fokusu.

„Imam dvoje dece koja nisu imala koristi od toga što im je otac bio odsutan poslednjih dvanaest godina zbog posla“, rekao je Sijarto i dodao: „Najskuplje je uvek izgubljeno vreme“.

Govoreći o svojoj situaciji, priznao je i da se suočava sa teškim pitanjima o sopstvenim granicama i snazi da izdrži sve izazove koje bolest nosi.

„Kada se osobi postavi takva dijagnoza, pita se gde se završava njena sposobnost da podnese teret“, zaključio je ministar.