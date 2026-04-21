Napeti video prikazuje napadača, kojeg su vlasti kasnije identifikovale kao 27-godišnjeg Hulija Sesara Hasoa Ramireza, kako šeta otprilike na polovini čuvenih ruševina Teotihuakana u ponedeljak, dok nekoliko ljudi koje je zarobio leži prestravljeno pred njegovim nogama, piše Njujork post.

On nehajno puni pištolj dok zbunjeni svedoci posmatraju odozdo, pokazuje snimak. Zatim se vidi kako izdaje naređenja preplašenim taocima, nakon čega je uperio oružje ka njima i ispalio više hitaca.

Snimak je uznemirujući!

Jedna Kanađanka je ubijena, a 13 osoba je povređeno, uključujući nekoliko Amerikanaca, kada se Haso popeo na Mesečevu piramidu - građevinu staru skoro 2.000 godina, nedaleko od Meksiko Sitija, koja je nekada korišćena za ritualna ljudska žrtvovanja - nešto posle 11:30 časova po lokalnom vremenu.

Napadač je, prema lokalnim izveštajima, na kraju pogođen tokom razmene vatre sa federalnom policijom, nakon čega je okrenuo oružje ka sebi.

Na licu mesta, bezbednosne snage su pronašle pištolj, nož i municiju - kao i bizarnu AI-generisanu sliku napadača kako pozira sa počiniocima masakra u srednjoj školi Kolumbajn. Ponedeljak je bio 27. godišnjica tog masakra.

Sedmoro od 13 povređenih zadobilo je prostrelne rane, dok su ostali pretrpeli različite povrede.

U bolnicu je prevezeno šest Amerikanaca, troje Kolumbijaca, jedan Rus, dvoje Brazilaca i jedna Kanađanka.

Najmlađa žrtva imala je 6 godina, a najstarija 61 godinu, saopštile su vlasti.