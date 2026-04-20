Radnik obezbeđenja u jednoj kladionici u beogradskom naselju Mirijevo M. A. (20) upucan je u nogu nakon što je pokušavao da savlada pomahnitalog čoveka M. J. (44). Do pucnjave je došlo u subotu oko 18 sati.

Prema nezvaničnim informacijama, svemu je prethodio verbalni sukob s posetiocem ove kladionice.

- M. J. je došao u kladionicu oko sat i po vremena ranije, želeći da uplati tiket, ali su radnici pozvali obezbeđenje kako bi ga udaljili jer mu je u tu kladionicu godinama zabranjen ulazak, najverovatnije zbog prethodnih incidenata. Nakon što mu je to rečeno, M. J. je otišao, a potom se oko 18 sati vratio naoružan i tada je pucao na mladića iz obezbeđenja - rekao je za medije izvor blizak slučaju.

Nakon što je ranio radnika obezbeđenja M. A., došlo je do tuče ispred kladionice, a M. J. je pištoljem udario drugog radnika obezbeđenja u glavu.

Hitna pomoć ubrzo je prevezla oba radnika obezbeđenja u Urgentni centar, gde im je pružena dalja medicinska nega, a policija je uhapsila M. J., koji je kod sebe i dalje imao pištolj, i to sa metkom u cevi, a sumnja se da je bio spreman da ponovo zapuca.

Ranjeni momak je bio svestan kada je stigao bolnicu i primljen je na odeljenje reanimacije, dok je njegov kolega zadobio povrede po glavi.

S druge strane, policija je M. J. takođe dovela u bolnicu kako bi mu bila ukazana lekarska pomoć, jer je najverovatnije zadobio povrede u tuči koja je usledila nakon ranjavanja.

Međutim, iste večeri u Urgentnom centru došlo je do novog incidenta.

U bolnici se okupilo više bliskih ljudi i napadača i ranjenog muškarca.

Kako su preneli mediji, maloletni sin M. J. pokušao je da uđe na odeljenje reanimacije na kom je bio ranjeni M. A. iako mu policija to nije dozvoljavala, zbog čega je priveden.

Istragu o događaju vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu, a M. J. će na teret najverovatnije biti stavljena krivična dela ubistvo u pokušaju i nedozvoljeno držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.