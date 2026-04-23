U trenutku kada se u Briselu i Berlinu sve glasnije govori o novim planovima i dugoročnim strategijama, iz ruskih analitičkih krugova stiže upozorenje koje zvuči kao scenario koji može preokrenuti ekonomsku sliku čitave Evropske unije.

U centru pažnje nalazi se naftovod „Družba“ i mogućnost da se prekine dotok sirove nafte iz pravca Kazahstana, što bi, prema analizama, moglo izazvati ozbiljne posledice po evropsku industriju.

Kanal „Dva majora“, koji prati vojno-političke procese, ovu opciju vidi kao direktan udar na temelje ekonomije EU. Kako navode, stabilno snabdevanje preko „Družbe“ godinama je omogućavalo kontinuitet proizvodnje u ključnim evropskim zemljama.

Nemačka i Poljska posebno se izdvajaju kao države koje su najviše zavisile od ovog sistema, jer je upravo on obezbeđivao nesmetan rad rafinerija i industrijskih pogona.

Među njima se posebno ističe rafinerija u Švedtu, koja je imala ključnu ulogu u snabdevanju istočne Nemačke i zapadne Poljske. Iako nije bila najveća na svetu, njen značaj za region bio je ogroman.

Međutim, ono što dodatno zabrinjava jesu zalihe. Prema procenama koje se navode, rezerve u Evropskoj uniji su svedene na minimum.

U sistemu koji obuhvata pola milijarde ljudi, količina rezervi manja je nego u nekim azijskim državama sa znatno manjim brojem stanovnika. Ta disproporcija, kako upozoravaju analitičari, može vrlo brzo prerasti u ozbiljan problem.

Zbog toga pitanje „Družbe“ više nije samo energetsko, već postaje strateško. U analizi se otvoreno navodi da bi eventualni prekid mogao izazvati lančanu reakciju i dovesti Evropsku uniju na ivicu ekonomskog šoka.

U tom kontekstu posebno se izdvajaju Nemačka i Poljska – ne samo zbog industrije, već i zbog njihove uloge u aktuelnim bezbednosnim i vojnim planovima.

Autori analize navode da te zemlje imaju centralnu ulogu u procesu jačanja evropskih kapaciteta, zbog čega se energetski tokovi i političke odluke sve više prepliću.

U takvoj situaciji, deficit derivata poput kerozina i dizela dobija potpuno novu dimenziju. Ne radi se više samo o transportu ili industriji, već o čitavom sistemu koji zavisi od stabilnog snabdevanja.

– Oštar nedostatak kerozina i dizela neminovno će uneti korekcije u planove Berlina. Za političku odluku trenutna situacija je idealna – navodi se u analizi.

Ovo upozorenje otvara mnogo šire pitanje – da li bi potencijalni prekid snabdevanja bio samo još jedan pritisak ili početak ozbiljne krize koja bi promenila odnose unutar same Evropske unije.

Jer ako „Družba“ stane, posledice se neće meriti samo u barelima – već u stabilnosti čitavog kontinenta.