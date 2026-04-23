Karolina Flores Gomez (27), pronađena je mrtva u svom stanu u luksuznoj četvrti Polanko u Meksiko Sitiju. Bivša misica je upucana u glavu, meksičke vlasti vode slučaj kao ubistvo, a glavna osumnjičena je njena svekrva Erika Marija.

Veruje se da je manekenka i influenserka ubijena prošle srede, 15. aprila. Tužioci su rekli da je glavna osumnjičena za Karolinino ubistvo njena svekrva Erika Marija koja se u vreme zločina nalazila u stanu zajedno sa svojim sinom i partnerom žrtve Alehandrom, piše "Miror".

Tamošnji mediji preneli su i da još niko nije uhapšen zbog povezanosti sa njenim ubistvom. Pucnjava nije prijavljena do 16. aprila, zbog čega su se pojavile sumnje zašto je bilo potrebno toliko dugo da se obavesti policija. Službenici su naveli da nije bilo prijava o pucnjavi ili napadu u blizini stambenog kompleksa.

Policija je ispitivala i Karolininog supruga koji je prijavio njenu smrt.

Guvernerka meskičke države Donja Kalifornija, Marina del Pilar Avila, izjavila je da je istraga Karolinine smrti prioritet.

- Nijedan zločin nad ženom ne sme ostati nekažnjen. Naše misli su uz njenu porodicu u ovom razornom trenutku - rekla je ona.

Karolina je postala poznata širom Meksika nakon što je 2017. godine pobedila na takmičenju lepote za tinejdžerke u Donjoj Kaliforniji - "Miss Teen Universe".

Takođe je osvojila i nekoliko lokalnih titula u svom rodnom gradu Ensenada.

Gomez je, prema pisanju medija, nedavno proslavila rođendan, a rođena je 4. aprila 1999. godine.

Tragična smrt nekadašnje misice dogodila se u vreme velikih nemira u Meksiku zbog onoga što mnogi nazivaju epidemijom nasilja nad ženama.

Karolinina porodica i prijatelji pozvali su javnost na mirni protest zakazan za subotu, 25. april.

- Karolina ima svoju priču, porodicu i zaslužuje pravdu. Danas dižemo glas za nju. Za njen život. Za sve što joj je oduzeto. Izlazimo na ulice u mirnom protestu kako bismo zahtevali pravdu za Karolinu Flores Gomez. Neka njeno ime odjekuje ulicama i stigne gde god treba. Karolina zaslužuje pravdu - poručili su u saopštenju.

