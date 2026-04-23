Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas popodne kod aerodroma "Nikola Tesla" kada su se sudarila dva automobila, a dve osobe su povređene.

Udes se dogodio na isključenju sa auto-puta Beograd - Novi Sad, na samoj petlji ka aerodromskom kompleksu. Prema prvim informacijama, dvoje povređenih medicinski su zbrinuti na licu mesta i transportovani su dalje na dijagnostiku.

O tome koliko je sudar bio snažan svedoči stanje automobila na terenu. Jedno vozilo se nakon kontakta prevrnulo na krov, dok je drugi učesnik udesa, automobil marke "smart", pretrpeo ogromna oštećenja. Od siline udarca, ovom vozilu je potpuno uništen i izvaljen zadnji trap.

- Prizor je bio strašan, "smart" je ostao potpuno smrskan pozadi, a drugi auto se prevrnuo. Srećom, policija i Hitna pomoć su stigli veoma brzo kako bi pomogli povređenima - navode svedoci udesa.

S obzirom na to da se udes dogodio na samoj strani aerodromske petlje, stvorile su se velike gužve.

