Izrael je negirao umešanost nakon što su iranski mediji objavili da su sistemi protivvazdušne odbrane gađali "neprijateljske mete" u delovima iranske prestonice Teherana, preneo je Tajms of Izrael.

Izraelski bezbednosni zvaničnik rekao je da Izrael ne izvodi napade u Iranu.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je u sredu da ne postoji rok za prekid vatre sa Iranom, niti dogovor o novom datumu pregovora.

On je u intervjuu za Foks njuz rekao da je "na neodređeno vreme" produžio prekid vatre sa Iranom, demantujući medijske navode da ga je produžio za tri do pet dana, prenosi Tanjug.

