Čak šest surovih likvidacija počinjenih u periodu od 2017. do 2019. godine ravetljeno je posle hapšenja trojice pripadnika škaljarskog klana, u velikoj akciji crnogorske policije u Baru i Tivtu.

Posebno se po surovosti ističe slučaj Ilije Krstića iz Leskovca, čije je telo pronađeno nakon šest godina potrage.

Hapšenjem Predraga Peđe Đurišića, Mališe Bubonje i Lazara Klakora, istražni organi Crne Gore zadali su još jedan snažan udarac škaljarskom klanu. Prema navodima iz istrage, ova grupa direktno je odgovorna za smrt Ilije Krstića, ali i za likvidacije Slobodana Šaranovića, Marka Sjekloće, Željka Bulatovića, Siniše Vlahovića i Davora Prelevića.

Žrtva surove obmane

Ilija Krstić, koji se u policijskim evidencijama vodio kao pripadnik kavačkog klana, postao je žrtva surove obmane u proleće 2019. godine. Prema navodima iz istrage, on je namamljen u Budvu pod izgovorom da treba da učestvuje u likvidaciji Marka Ljubiše Kana, visokopozicioniranog škaljarca. Krstića su, međutim, u iznajmljenom stanu sačekali pripadnici suparničkog klana.

- Koristeći poznanstvo sa njim, osumnjičeni Vuk Lakićević je stupio u kontakt sa Krstićem i namamio ga u stan gde je navodno trebalo da pripremaju napad na Kana. Međutim, čim je ušao, Krstić je otet - navodi se u dokumentima istražitelja.

Tokom zatočeništva u Budvi, Krstić je prošao kroz stravičnu torturu. Škaljarci su od njega silom iznuđivali informacije o delovanju kavačkog klana. Pod pritiskom mučenja, on je navodno priznao da njegovi saradnici, Željko Bulatović i Marko Sjekloća, spremaju nove likvidacije, što je kasnije zapečatilo i njihovu sudbinu.

Mračna tajna tvrđave Grabovac

Nakon mučenja, Krstić je odveden na tvrđavu Grabovac u Kotoru. Tamo je ubijen, a dželati su pokušali da spale njegovo telo. Kada to nije u potpunosti uspelo, leš su bacili u stari kameni rezervoar za vodu, a ulaz u njega su zabetonirali.

Mračna tajna tvrđave Grabovac čuvana je šest godina, sve dok ostaci tela nisu pronađeni 19. maja prošle godine. Ključni preokret u istrazi donela je analiza Skaj komunikacije, ali i svedočenje sada pokojnog Edmonda Mustafe.

Mustafa, koji je bio pripadnik škaljarskog klana, pre svoje likvidacije 2024. godine, tužilaštvu je do detalja ispričao mehanizme delovanja barske ćelije klana koju je predvodio Alan Kožar.

Alo/Telegraf

