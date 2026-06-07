Državljanin Srbije (51), čiji identitet nemačka policija nije saopštila, nalazi se u istražnom zatvoru nakon što je, kako se sumnja, 2. juna u Dortmundu najpre izazvao incident u jednom restoranu, pucao na policajca, a potom se zabarikadirao u stanu sa troje maloletne dece. U pritvoru se nalazi i njegova supruga, takođe državljanka Srbije čiji identitet nije poznat. Brigu o troje mališana je preuzela Služba za zaštitu dece i omladine, a utvrđeno je da je osumnjičeni državljanin Srbije ranije osuđivan zbog pretnji.

Kako su preneli nemački mediji, svemu je prethodio incident u restoranu. Državljanin Srbije je navodno pravio haos, pretio gostima i prskao ih biber-sprejom. Zasa nije poznato šta je bio motiv. Hitne službe je pozvala ženska osoba u 19.15 sati, a patrole su stigle na lice mesta oko 19.37 časova. Tada je državljanin Srbije, kako se sumnja, prišao policijskom vozilu i pištoljem manjeg kalibra pogodio jednog policajca.

- Metak je pogodio pancir policajca - rekao je portparol policije.

Tada je usledila drama. Muškarac je pobegao u stan gde se zabarikadirao sa svoje troje dece. Nemački "Bild" je preneo da je reč o ćerkama starosti 7, 10 i 12 godina.

Teško naoružani pripadnici specijalnih jedinica ubrzo su opkolili zgradu u ulici Vitrobrojker u Dortmundu. Pregovarači su pokušavali da ubede muškarca da se preda i da oslobodi decu. Na licu mesta je bio i dečiji lekar.

Nemački mediji su preneli i da su na licu mesta bila oklopna vozila, a da su specijalci nosili balističke štitove. Drama je trajala satima, odnosno sve dok osumnjičeni, kako su preneli mediji, nije stupio u kontakt sa roditeljima. Tek u ranim jutarnjim časovima, drama u Dortmundu je okončana tako što se osumnjičeni predao.

Kako su preneli mediji, policajci su mu stavili lisice na ruke. U stanu je pronađen i pištolj kojim je pucao na policajca. Deca nisu povređena.

Državljanin Srbije se sada suočava sa optužbom za pokušaj ubistva na štetu policijskog službenika, a kako je rekla tužiteljka, "u obzir dolaze i druga krivična dela poput optužbi koje se odnose na suprugu i decu". Zasad nije poznato da li je osumnjičeni bio nasilan prema supruzi i deci.

Naknadno je utvrđeno i da se njegova supruga nalazi u rukama policije. Za sada nije poznato da li je njeno hapšenje povezano sa ovim incidentom. Brigu o troje dece je preuzela Služba za zaštitu dece i omladine.

Utvrđeno je da je državljanin Srbije ima dosije, te da je 2025.godine osuđivan zbog pretnji. Zasad nisu poznati detalji.

Alo/Blic

BONUS VIDEO